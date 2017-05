Kreis Sigmaringen Religion und Spiritualität steht im Fokus

Neuer Kulturschwerpunkt mit 65 Veranstaltungen ist vom Landkreis und dem Kultuirforum vorgestellt worden. Dabei wird ein schwieriges Thema vielfältig beleuchtet.

Kreis Sigmaringen – Mit insgesamt 65 Veranstaltungen an 23 Orten legen den Landkreis und das Kreiskulturforum ein Programm vor, das den diesjährigen Kulturschwerpunkt nahezu omnipräsent erscheinen lässt. Mit "Religion und Spiritualität" hat man ein Thema gewählt, das nicht nur anlässlich des Refomations-Jubiläums eine besondere Aktualität vorweisen kann. Das Veranstaltungsprogramm ist durchaus nicht nur auf "Wohlfühlen" ausgelegt, sondern nimmt auch das Verhältnis zwischen Religion und Gewalt unter die Lupe. Auch die Frage, ob die Gesellschaft überhaupt noch Religion und Kirche braucht, wird gestellt. Herausragend wird ganz sicher die Ausstellung in der Kreisgalerie im Schloss Meßkirch unter dem Titel "Was mir heilig ist" sein. "Es ist eine Art zeitgenössisches Glaubensbekenntnis von 40 Menschen aus dem Kreisgebiet", macht Kreiskulturamtsleiter Edwin Ernst Weber deutlich. Diese stellen Objekte vor, die ihre religiöse oder säkulare Glaubenshaltung bildlich oder mit Gegenständen zum Ausdruck bringen.

"Die Kulturschwerpunkte wählen immer einen ganzheitlichen Ansatz", macht Landrätin Stefanie Bürkle, die auch Vorsitzende des Kreiskulturforums ist, beim Pressegespräch deutlich. Es würden ganz unterschiedliche Formate gewählt, um den Menschen das Thema nahezubringen. Vorträge gibt es ebenso wie Führungen, Lesungen, Kleinkunstveranstaltungen, Wallfahrten zu Fuß und zu Pferde, Pilgerveranstaltungen und natürlich komme auch das Brauchtum nicht zu kurz. Tagungen, Podiumsveranstaltungen und eine biblische Weinprobe: Die Vielfalt dürfte nach der Überzeugung der Veranstalter ganz breite Bevölkerungsschichten ansprechen.

Dass es gelungen ist, sehr viele Kooperationspartner zu finden, das ist für die Landrätin der Beweis, dass die Zusammenarbeit auch über die landsmannschaftlichen Grenzen hinweg funktioniert. Außerdem habe man versucht, möglichst viele Glaubensgemeinschaften und -richtungen ins Programm einzubeziehen. Dass es hierbei nicht nur um die christliche Religion geht, das macht schon das Deckblatt des Programmheftchens deutlich. Dort sind neben einer Kirche und einer Kreuzigungsdarstellung auch orientalische Ornamente zu sehen.

Edwin Weber macht deutlich, dass es sich beim Kulturschwerpunkt nicht um eine "One-Man-Show" handelt, sondern dass ganz viele, und vor allem ganz unterschiedliche Gruppen und Einzelpersonen dazu beigetragen haben, dass man sich vom 19. Mai (dann gibt es um 19.30 Uhr in der Paulskirche in Mengen einen satirischen Rückblick auf kirchliches Treiben und Selbstverständnis mit einem Kirchenkabarett) bis zum 19. Januar kommenden Jahres (den Abschluss bildet ein ökumenischer Abend mit Musik und biblischen Texten in der Christuskirche in Pfullendorf) auf ein Thema einlassen kann, das so individuell ist, wie die Menschen selbst.

"Wir leben in einer Zeit des religiösen Analphabetismus", sagt der Kreiskulturamtsleiter. Junge Leute könnten oft mit der Darstellung einer Gottesmutter mit dem Gekreuzigtem auf dem Schoß nichts anfangen. Für ihn ist der Verlust an religiösem Kulturwissen ein Trend. Dem wolle man mit Angeboten zu religiösen Grundlagen entgegenwirken. Die sieben Sakramente der Katholiken werden ebenso beleuchtet wie die fünf Säulen des Islam. Und es gibt auch Veranstaltungen, die zu Diskussionen führen werden. Ein "Interreligiöser Poetry Slam" am 4. November in der Alten Kirche in Rulfingen (Interessenten dürfen sich jetzt schon über die E-Mailadresse martina@alte-kirche.info melden) dürfte nicht jedermanns Geschmack sein, macht aber die Vielfalt deutlich, die im diesjährigen Kulturschwerpunkt geboten wird. Mit zum Programm gehört auch wieder eine ganztägige Exkursion zu Stätten des Glaubens in Engelwies, Meßkirch, Herdwangen und Pfullendorf am 29. Juli. Zwei Theatergruppen der Berufsschulen in Bad Saulgau und Sigmaringen haben sich entschlossen, sich dem Thema Religiosität auf besondere Weise zu nähern. Man darf gespannt sein.

Zum Kulturschwerpunkt

Das Programmheft liegt im Landratsamt, in den Rathäusern und anderen öffentlichen Einrichtungen aus. Im Internet ist das komplette Programm nachzulesen unter: www.landkreis-sigmaringen.de/religion-und-spiritualität