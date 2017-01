Kreis Sigmaringen Reisemesse als ideals Forum für Freizeitangebote

An den regionalen Informationsständen aus Bad Saulgau, Mengen, Sigmaringen, Meßkirch und Hettingen der CMT in Stuttgart herrscht reger Pubilkumszulauf.

Kreis Sigmaringen/Stuttgart (rrm) Für die Städte und Gemeinden im Landkreis Sigmaringen bietet die Reisemesse CMT in Stuttgart ein ideales Forum, sich und ihre Freizeitangebote einem zahlreichen Publikum vorzustellen. Bereits am dritten Tag nach Eröffnung bestätigen die Betreuer der Informationsstände aus Bad Saulgau, Mengen, Sigmaringen, Meßkirch und Hettingen einen regen Zulauf. Für Meßkirch steht am gemeinsamen Stand des Tourismusverbands im Tal der Lauchert in Halle 6 Jennifer Bausch Rede und Antwort. Gezielt wird nach Wandermöglichkeiten und vor allem zum Campus Galli gefragt. Wandern, Radfahren und das Schloss sind laut Ulrike Sieber die am meisten angesprochenen Themen zu Sigmaringen wie auch Möglichkeiten für Gruppenausflüge. Durch das Internet seien viele der Standbesucher bereits vorinformiert und würden gezielt fragen. Lobend über ihre Kolleginnen und Marco Pudimat aus Hettingen äußert sich Alexandra Hepp. „Wir sind hier ein tolles Team und ergänzen uns erstklassig“, verkündet sie freudestrahlend. Den permanenten Lärm von der benachbarten Showbühne des SWR ertragen sie mit Gelassenheit.

Etwa in der Mitte der Halle hat sich die Oberschwaben-Tourismus-Gesellschaft etabliert. Sie firmiert mit dem Logo „Oberschwaben-Allgäu – Ferienland zwischen Donau und Bodensee“. Für Bad Saulgau und sein Thermalbad wirbt Roswitha Münst. Neben den Standardfragen nach Wander- und Radwegen verzeichnet sie Bitten um Auskünfte eben zur Therme sowie zu Unterkünften in Hotels und Ferienwohnungen. Auch Stellplätze für Wohnmobile werden angefragt. Mengen wird in den ersten Tagen von Otto Karl Linder vertreten. Über die Zielfinger Baggerseen mit den Wohnmobilstellplätzen, das Gaggli-Nudelhaus samt Betriebsbesichtigung, Stadtführungen, den Donauradwanderweg und die Fuhrmannswanderwege darf Linder oft Auskunft geben. Durch Besuch an den jeweiligen Informationsständen zeigten die Bürgermeister Alois Henne (Sigmaringendorf), Thomas Schärer (Sigmaringen), Doris Schröter (Bad Saulgau) und Stefan Bubeck (Mengen) ihre Wertschätzung für die Mitarbeiter.