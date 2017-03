Sigmaringen Reichsbürger im Visier des Landratsamtes

Behörde erstellt gerade Liste von Waffenbesitzern. 20 Personen im Kreis gehören dieser Personengruppe an, die Waffenbesitzer unter ihnen werden überprüft.

Sigmaringen – Es sind sektenartig organisierte Gruppierungen, die oftmals Verschwörungstheoretikern und einem rechtsradikalen Gedankengut nachhängen – die Rede ist von sogenannten Reichsbürgern. Seit etwa sieben Jahren treten sie im verstärktem Maße auf. Sie horten vielerorts Schusswaffen und haben gegenüber der Polizei auch schon davon Gebrauch gemacht.

In Sigmaringen ist die untere Waffenbehörde des Landratsamtes gerade damit befasst, Listen mit den ihnen bekannten Reichsbürgern im Landkreis zu erstellen. "Wir gleichen diese mit dem Waffenregister und unseren Unterlagen ab. So finden wir heraus, ob Waffenbesitzer unter dieser Personengruppe zu finden sind", teilt Sabine Stark, Pressesprecherin des Landratsamtes auf Anfrage des SÜDKURIER mit. Besondere Vorkommnisse habe es im Zuständigkeitsbereich der Waffenbehörde bisher nicht gegeben, insofern seien aktuell keine waffenrechtlichen Erlaubnisse entzogen worden, so Sabine Stark. Anlass für den Abgleich sei ein Erlass des Innenministeriums. "Aktuell sind wir noch dabei, die Reichsbürger zu erfassen. Daher lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wie viele es gibt!" Da ist Bayern bereits einen Schritt weiter. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hat in seinem Bundesland allein 1700 Reichsbürger festgestellt, von denen jeder fünfte legale Waffen besitzt.

Registriert worden sind auf der Bußgeldstelle des Sigmaringer Landratsamtes regelmäßige Faxe und Schriftsätze von Reichsbürgern, die ihre Bußgelder nicht bezahlen wollen. Es handele sich dabei immer um den selben Textinhalt, mit neuem Datum und Aktenzeichen versehen. "Die Kernaussage der Schreiben ist: Das Landratsamt sei eine Firma, da es die Bundesrepublik Deutschland nicht gäbe. Folglich sei alles was wir tun, rechtswidrig", berichtet die Landratsamt-Sprecherin. Die Ablehnung der Demokratie, die Leugnung des Holocausts sind weitere Markenzeichen von rassistischer und antisemitischer Ideologie. Sie scheuen sich nicht vor Morddrohungen gegen Behördenvertreter und stellen Behauptungen auf, dass das Deutsche Reich in seinen Grenzen von 1937, unter der Hitler-Diktatur ohne die okkupierte Tschechoslowakei und dem angeschlossenen Österreich weiter bestehen würde. Für sie ist die Bundesrepublik prinzipiell völker- und verfassungsrechtlich illegal und de jure als Staat nicht existent. In einem Fall, über den der SÜDKURIER am 29. Dezember 2016 berichtete, hat ein vor dem Amtsgericht zu einer Haftstrafe verurteilter Reichsbürger dieser Redaktion mitgeteilt, dass er das Urteil nicht anerkennen und vor das Oberlandesgericht in Revision gehen wolle.

Reichsbürger haben eigene Regierungen oder Monarchien gegründet und geben auf gedruckten Fantasiepapieren eigenes Geld aus. Auch im Sigmaringer Landratsamt werden Umtriebe der Reichsbürgerbewegung längst registriert: "In unserem Fachbereich Recht und Ordnung werden Staatsangehörigkeitsausweise ausgestellt. Uns sind knapp 20 Reichsbürger bekannt, die solche Dokumente angefordert haben," sagt Sabine Stark.

Verschwörungstheorien

Deutschland ist nicht souverän: Bis zur Wiedervereinigung hatten die Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich gewisse Rechte auf den Staat. Mit dem Zwei-plus-vier-Vertrag haben 1990 Frankreich, Großbritannien, die USA und die Sowjetunion den beiden deutschen Staaten BRD und DDR die vollständige Souveränität garantiert.

Das Deutsche Reich existiert noch: Fakt ist, dass die Bundesrepublik als Staat legitimiert ist. Die Bürger müssen sich an die Gesetze halten.

Deutschland hat keinen Friedensvertrag: Die Siegermächte hatten einseitige Friedenserklärungen erlassen. Mit dem Zwei-plus-vier-Vertrag ist das Verhältnis zwischen den Ländern neu geregelt worden, es bedarf keines Friedensvertrags.