Sigmaringen Reger Bürgeraustausch zum kinderärztlichen Notdienst im Kreis Sigmaringen

Initiative gibt Petition an Andrea Bogner-Unden, für eine wohnortnahe kinderärztliche Notfallversorgung haben bereits über 5000 Menschen unterschrieben. Beim Bürgeraustausch ist man sich aber einig: Die Politik muss an Stellschrauben drehen.

Die Umstrukturierung des kinderärztlichen Notdienstes durch die Krankenkassenvereinigung Baden-Württemberg (KVBW) hatte Unverständnis in der Bevölkerung hervorgerufen. Sie sieht für die Landkreise Zollernalb und Sigmaringen vor, die Notdienste nicht mehr in den einzelnen Kinderarzt-Praxen durchzuführen, sondern in den Kliniken in Tübingen, Reutlingen und Ravensburg. Dies bedeutet, dass Eltern mit ihren kranken Kindern einen weiteren Weg in Kauf nehmen müssen, um Hilfe zu bekommen. Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden (Grüne) nahm das zum Anlass, einen Bürgeraustausch in der Aula der Alten Schule in Sigmaringen zu veranstalten.

Dazu lud sie Johannes Fechner von der KVBW, Michaela Czempiel, Organisatorin und Administratorin der Bürgerinitiative "Ja zum kinderärztlichen Notdienst im Zollernalbkreis", sowie Harald Roth, Sprecher der Initiative, ein. An dem Austausch nahmen auch die Sigmaringer Landrätin Stefanie Bürkle sowie für das Landratsamt Zollernalbkreis der Erste Landesbeamte Matthias Frankenberg teil. Die Diskussion war kontrovers, brachte aber konstruktive Vorschläge hervor.

Die Aussage "Ich verstehe nicht, warum" höre sie oft, wenn es um politischen Entscheidung gehe, sagte Andrea Bogner-Unden. Deshalb sei es wichtig, die Vielschichtigkeit eines Themas darzustellen und ein Forum für die verschiedenen Blickwinkel zu bieten. Dafür war an diesem Tag die KVBW gefragt. Johannes Fechner beschrieb die Gründe für eine Umstrukturierung des Kinder-Notfalldienstes: Durch die Konzentration auf drei Standorte die Nacht-, Feiertags- und Wochenenddienste der einzelnen Ärzte reduzieren.

Dies sollte die Region für junge Ärzte attraktiver machen. "Mein Hauptanliegen besteht darin, wie wir tagsüber Ärzte hierher bekommen", erklärte Fechner, damit schon zu normalen Sprechzeiten kein langer Fahrtweg nötig wird.

Harald Roth aus Bad Saulgau von der Bürgerinitiative mahnte, dass es kein Nachteil sein dürfe, wenn man im ländlichen Raum geboren sei. "Der aktuelle Zustand ist schlichtweg unakzeptabel", wies er auf die weiten Wege zu Notfall-Kliniken hin. Er betonte, dass ein funktionierendes Notfallsystem für Kinder ein wichtiger Standortvorteil sei – zumal der öffentliche Nahverkehr nachts, feiertags und an Wochenenden kein schnelles Fortkommen ermögliche. Daher fordert die Bürgerinitiative eine wohnortnahe Notfallversorgung, 5208 Menschen haben dafür online (hier finden Sie die Petition) bereits unterzeichnet. Bis zum 5. April werden Unterschriften gesammelt, einen ersten Teil erhielt Bogner-Unden bereits.

Wie Fechner betonte, sei die KVBW an die Gesetzgebung gebunden. Diese gebe vor, wie viele Ärzte zugelassen würden. Daher sei die Politik gefordert, an der entscheidenden Stellschraube zu drehen. Landrätin Stefanie Bürkle unterstrich die Verantwortung der Politik, wofür sie viel Applaus erhielt.

"Der kinderärztliche Notfalldienst ist nur das Symptom einer Erkrankung, da es zu wenige Ärzte gibt", ergänzte aus dem Publikum Ulrich-Gregor Schultheiß, Kreisbeauftragter für den allgemeinen Notfalldienst. Er betonte, dass sie seit Jahren gegen die Ausdünnung der Ärzte in der ländlichen Region kämpfen. Wenn sich nichts ändert, werden "wir zu Zeitzeugen für den Niedergang des besten Gesundheitssystems der Welt", formulierte er drastisch. Stefanie Ullrich-Colaiacomo, ärztliche Leiterin der Notfallpraxis in Sigmaringen, sieht ebenfalls Bedarf: "Es sollten mehr Ärzte unter Auflagen zugelassen werden und solche eine Unterstützung beim Studium erfahren, die bereit sind, in den ländlichen Raum zu gehen."

Was tun bei einem Notfall mit Kindern

Unter der Telefonnummer 116, 117 oder der üblichen Notfallnummer 112 kann Hilfe angefordert werden. Eltern können sich auch direkt an die Notfallpraxen der Kinderkliniken in den benachbarten Landkreisen wenden. Der allgemeine ärztliche Notfalldienst deckt aber auch Kindernotfälle ab, daher sind auch die allgemeinen Notfallpraxen in Balingen, Albstadt, Sigmaringen und Bad Saulgau eine Möglichkeit.

Pilotprojekt in Albstadt

Der Bürgerinitiative "Ja zum kinderärztlichen Notdienst im Zollernalbkreis" hat eine Notfall-Sprechstunde für Eltern mit kranken Kindern aus den Landkreisen Zollernalb und Sigmaringen an Sonntagen organisiert. Am 2. April wird die erste Sonntagssprechstunde in Albstadt im Emma-Beck-Haus stattfinden – es ist nahe dem Zollernalbklinikum, zehn Kinderärzte werden sich abwechseln. Das Landratsamt stellt die Räume und übernimmt die Finanzierung der Ausstattung sowie laufende Kosten. Die Krankenkassenvereinigung Baden-Württemberg sagte zu, die Notfallsprechstunde zunächst für einen Tag am Wochenende anzubieten. Ist das Projekt erfolgreich, könnte es anderen Landkreisen ein Vorbild sein.

Der kinderärztliche Notdienst im Emma-Beck-Haus wird gerade kinderfreundlich renoviert und ausgestattet. Im Moment arbeiten viele ehrenamtliche Helfer daran, die gesamte Infrastruktur aufzustellen, so dass ein reibungsloser Praxisbetrieb möglich ist. Eine große Anzahl von Spendern sorgt für die technische Ausrüstung und die Gestaltung des Wartebereichs.