Kreis Sigmaringen Radfahren steht im Mittelpunkt bei Touristikmesse CMT

Der Landkreis präsentiert sich auf der Touristikmesse CMT in Stuttgart. Insbesondere Fahrradtouren in der Region werden beworben.

Bei der seit 14. Januar stattfindenden Touristikmusmesse CMT in Stuttgart wirbt der Landkreis Sigmaringen über die Dachverbände der Schwäbischen Alb Tourismus GmbH, der Oberschwaben-Tourismus GmbH, der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH und über die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Donau. Laut Mitteilung des Landratsamtes würden dadurch die touristischen Highlights des Landkreises innerhalb der Verbände positioniert und Themen und Reiseziele, sogenannte Destinationen, beworben. Einer der Schwerpunkte in der touristischen Ausrichtung ist das Thema „Junge Donau“.



Unter dem Motto „Gegen den Strom“ und „Quelle Europas“ wird der Fluss über die Deutsche Zentrale für Tourismus, den bayerischen und den baden-württembergischen Tourismusverband sowie die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Donau kraftvoll präsentiert. Dabei dreht sich alles um den Donauradweg. Das Ergebnis der Klassifizierung durch den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub wird mit Spannung auf der Messe erwartet. Dabei ist sich die Sigmaringer Landrätin sicher: „Radfahrer, die den 600 Kilometer langen Donauradweg erkunden, erleben in unserem Landkreis den Abschnitt, der landschaftlich zu den schönsten und geschichtlich zu den abwechslungsreichsten zählt.“

Anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Donau-Bodensee-Radweges steht auch das gesamte radtouristische Angebot in der Region Oberschwaben-Allgäu im Fokus der Aussteller. Gefeiert wird auch das 50-jährige Jubiläum der Barockstraße. Daneben wird das umfangreiche Gesundheits- und Wellnessangebote der Region vorgestellt und damit auch die Kurstadt Bad Saulgau und ihre Sonnenhof-Therme beworben. Auch die zertifizierten Premiumwanderwege in der Nähe des Sees werden vorgestellt, darunter die Sigmaringer Donau-Felsen-Läufe. Neben seinen eiszeitlichen Höhlenfunden widmet sich die Schwäbische Alb dem Thema Aktivurlaub und Wandern.