Kreis Sigmaringen Projekt Kuhstall Hahnnest wird von Grünen, Umweltschützern und Bauernverbänden einhellig abgelehnt

Diskussionsrunde, von den Kreisgrünen initiiert, beschäftigt sich mit der aktuellen Situation der Landwirtschaft – insbesondere im Landkreis Sigmaringen.

Kreis Sigmaringen – Bei einem informellen Treffen diskutierten die Grünen im Kreis über die aktuelle Situation der Landwirtschaft. Einig seien sich sämtliche Teilnehmer über den geplanten 1000-Kühe-Stall in Hahnennest gewesen, ist ihrer Presseerklärung zu entnehmen. Ein Stall in dieser Dimension spreche gegen alle geforderten Punkte. Er sei durch Größe, bewirtschaftete Fläche, eine einseitige Fruchtfolge, aus Sicht des Tierwohls und der Nitratbelastung ein Negativbeispiel, so die Grünen. „Das Projekt Hahnennest hat absolut nichts mit meiner grünen Vorstellung von einer nachhaltigen bäuerlichen Landwirtschaft gemein und ist deshalb rundweg abzulehnen“, distanzierte sich Erwin Feucht, Bundestagskandidat der Grünen für den Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen, unter Zustimmung aller Beteiligten davon.

Wie aus der Mitteilung der Kreisgrünen hervorgeht, nahmen Vertreter der Bürgerinitiative gegen den gewerblichen 1000-Kühe-Stall in Ostrach-Hahnennest, der Ortsgruppe des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland), der Ortsgruppe des BDM (Bundesverband Deutscher Milchbauern) und von der AbL (Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft), die Kreisvorstände der Grünen, Klaus Harter und Wolfgang Ruff sowie ihr Bundestagskandidat Erwin Feucht an dieser Runde teil.

In einer kontrovers geführten Diskussion, so die Grünen, seien gemeinsame Ziele für eine zukunftsfähige und nachhaltige Landwirtschaft erörtert worden, die sowohl dem ökonomischen und ökologischen Belangen als auch den Aspekten des Tierwohls Rechnung trügen. In vielen Punkten hätten sie Übereinstimmung erzielt. Eine wichtige Forderung sei die Koppelung der Tierbestandszahl an die betriebseigene Futterfläche. Ein landwirtschaftlicher Betrieb sollte nur so viele Tiere halten dürfen, wie er Äcker und Wiesen zur Verfügung hat, um diese Tiere auch zu ernähren und tierische Hinterlassenschaften wie Gülle und Mist umweltgerecht ausbringen zu können. Durch eine solche Koppelung würde der Import von Soja aus Südamerika reduziert, sei die Massentierhaltung für Großbetriebe und Agrarindustrie unrentabel. Gleichzeitig würde einer Überdüngung der Flächen vorgebeugt, was sich auf geringere Nitratwerte von Grundwasser und somit positiv auf Trinkwasserbrunnen auswirken dürfte.

Als Gefahr würde die Konzentration von Landbesitz auf wenige Großbetriebe gesehen, erklären die Grünen. Sie führe zur Abhängigkeit auch der Eigentümer von Pachtflächen, von wenigen Landbewirtschaftern. Die Konzentration könne ein Türöffner für Agrarinvestoren sein. Bemängelt habe die Runde die "einseitige Ausbildung von Landwirten", die mehr auf den konventionellen landwirtschaftlichen Bereich ausgerichtet sei. Fehlende Kenntnisse zur ökologischen Wirtschaftsweise dürften für junge und umstellungsinteressierte Landwirte dazu führen, ihren Betrieb nicht ökologisch zu bewirtschaften. Es bedürfe hier einer Bildungsoffensive für ökologische Landwirtschaft.