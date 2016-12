Kreis Sigmaringen Plädoyer für die Windkraft

Grüner Kreisverband von Sigmaringen fordert Bürgerbeteiligung an Anlagen. Der Landkreis könnte nach seinem Dafürhalten Strom exportieren statt beziehen.

Das Thema Windkraft ist für die Grüne Partei eine Herzensangelenheit. Sie wird als wichtiger Beitrag zur zukünftigen Energieversorgung betrachtet. "Energie ist essenziell für unsere moderne Gesellschaft. Sie ist so selbstverständlich geworden wie die Luft zum Atmen," sagt Kreisschatzmeister und Pressesprecher Wolfgang Ruff des Sigmaringer Kreisverbands von Bündnis 90/Die Grünen. Ein Leben ohne Saft aus der Steckdose oder dem Kraftstoff an der Zapfsäule sei für viele undenkbar geworden.

Zu den wichtigsten erneuerbaren Energien zählen die Grünen Solar- und Windenergie, Biomasse uind Wasserkraft sowie zum geringem Teil die Geothermie. Die Potenziale an Biomasse und Wasserkraft seien aus ihrer Sicht im Kreisgebiet weitgehend ausgeschöpft. Jedoch im Solar- und Windbereich sieht der Sigmaringer Kreisverband noch große Reserven und Möglichkeiten.

Aktuell seien im Kreis elf Windparks in Planung. "Richtig ist, dass diese Anlagen unser Landschaftsbild verändern werden. Aber durch die Windkraft kann unser Landkreis von einem strombeziehenden zu einem stromexportierenden Kreis werden", argumentiert Ruff. Demzufolge würden die Grünen diesen Ausbau absolut befürworten, sofern keine Belange des Arten- und Immissionsschutzes dem entgegenstehen.

Ein Slogan der Grünen, der von ihnen stark unterfüttert wird, heißt: Bürgerbeteiligung an Windkraftanlagen müsse ermöglicht werden. Der Bürger sollte nicht nur an einem frühen Planungsstadium beteiligt werden, sondern auch in Form von finanziellen Anteilen an den Anlagen – sogenannte Bürgerwindkraftanlagen. Oder in Form von "Regionalen Windkraftfonds", bei denen auch andere Betreiber wie regionale Banken oder Stadtwerke denkbar seien. Dadurch würde die Akzeptanz der Anlagen in der Bevölkerung einen starken Auftrieb erhalten, bekräftigt Ruff: "Wenn der investitionsbereite Bürger weiß, dass jede Umdrehung des Rades auch etwas in seinem Geldbeutel hinterlässt, sieht so ein Windrad doch gleich ganz anders aus". Jeder Euro, der von den Anlagen im Kreis verbleibe, sei ein Gewinn für den einzelnen Bürger, bedeute Wertschöpfung vor Ort. Ohne den Bau von Bürgerwindanlagen würde der erwirtschaftete Gewinn zumeist aus dem Kreis ab- und den großen Investoren zufließen.

Klar sei, dass im Angesicht des Klimawandels, der sich ja auch im Kreis Sigmaringen bemerkbar mache, die drastische Reduzierung des CO2-Ausstoßes unabdingbar sei, argumentieren die Vorständler der Grünen. Dafür verantwortlich seien fossile und endliche Energieträger wie Kohle, Gas und Öl. "Deshalb gilt es für uns, diese Träger in möglichst kurzer Zeit zu reduzieren und durch die Erneuerbaren zu ersetzen," bringt Ruff die vordringlichste Forderung seiner Partei auf den Punkt. Atomenergie würde aus Risiko- und Kostengründen ausscheiden. "Die Folgen dieser verfehlten Energiepolitik der letzten 50 Jahre werden wir und unsere Nachkommen noch Jahrhuinderte zu tragen haben", befürchtet der Kreisschatzmeister.

Zum Thema unternahm der Grüne Kreisverband eine Exkursion in den Landkreis Calw. Die achtköpfige Crew – sie setzte sich aus den Kreisräten Erika Rimmele-Laux, Lothar Braun-Keller und Helmut Bussmann, aus der Meßkircher Stadträtin Angela Andres und dem Bad Saulgauer Stadtrat Wolfgang Lohmiller und Organisator Wolfgang Ruff zusammen. Sie besuchten Oberreichenbach, wo ihnen der Bürgermeister das Elektro-Auto der Gemeinde vorstellte. Danach stattete die Delegation dem Windpark Simmersfeld-Besenfeld einen Besuch ab.