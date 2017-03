Sigmaringen Petition fordert eine Obergrenze für die Landeserstaufnahmestelle

Unterstützer einer Petition halten maximal 500 Bewohner in der Erstaufnahme für angemessen. Aktuell sind es 850. Die Initiative sammelt bislang 1500 Unterschriften.

Aktuell sind 850 Flüchtlinge in der Landeserstaufnahmestelle in der ehemaligen Graf-Stauffenberg-Kaserne untergebracht, darunter etwa 140 Frauen und 130 Kinder. Auch der Mitarbeiterstab, der die Menschen aus Gambia, Afghanistan, Marokko oder Eritrea betreut, hat sich enorm vergrößert, wie Leiter Frank Heilmann jüngst beim Besuch von Regierungspräsident Klaus Tappesser erklärte. Etwa 200 Beschäftigte verdienen in der LEA mittlerweile ihr Geld, darunter 100 Security-Mitarbeiter. Dazu kommen 70 ehrenamtliche Helfer, die vom DRK betreut werden. Aufgrund der Vorkommnisse in den vergangenen Wochen mit Ladendiebstahl, Fehlalarmen und Schlägereien wurden die Ausweiskontrollen an der Eingangspforte verschärft, um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken, wie der Tübinger Behördenchef erklärte.

Exakt das rückläufige Sicherheitsgefühl, die Sorge um die Entwicklung der touristisch geprägten Kreisstadt sowie die schiere Zahl von maximal 1250 LEA-Bewohnern in Relation zur Einwohnerzahl, hat die Bürgerinitiative "Gemeinsam für Sigmaringen" bewogen, sich mit einer neuen Petition an den Landtag zu wenden. Darin werden eine Obergrenze von 500 LEA-Bewohnern und die Schließung der Einrichtung bis spätestens 2020 gefordert. Bislang wurden nach Angaben der Initiatoren 1550 Unterschriften für die Petition gesammelt, die noch bis 23. März läuft. Zum Bedauern der Macher zählen etwa 700 Unterschriften von einer ersten Petition des Vorjahres nicht. Die Petition ist außerdem rechtlich nicht bindend.



Zu den eifrigen Unterschriftensammlern gehört Petra Schlageter, Hausbesitzerin in der Innenstadt, die sich große Sorgen um die Zukunft der Stadt macht, besonders was den Tourismus angeht.

Sie berichtet von einer allein reisenden Frau, die ihre Ferienwohnung gemietet hatte und frühzeitig abreiste, weil sie sich abends nicht auf die Straße traute. Und Schlageter wurde auf ihrer Joggingstrecke entlang der Donau mehrfach von Männern behelligt und beim Einkaufen ist die Angst vor Taschendiebstahl stets präsent. Die Unterschriftensammlerin legt großen Wert auf die Feststellung, dass sie generell die Unterstützung von Flüchtlingen befürworte, aber die Zahl der Hilfesuchenden müsse für die Einwohnerschaft verkraftbar sein.

Sigmaringen Bürgermeister Thomas Schärer wird am Mittwoch, 22. März, im Gemeinderat einen Sachstandsbericht über die aktuelle Situation geben. Vorab erklärte er am gestrigen Dienstag bei der Eröffnung einer Lebensmittelchemiker-Tagung, dass er eine Obergrenze für Humbug halte. Die LEA sei eine große Herausforderung und sorge für diffuse Stimmung. Er verglich Sigmaringen mit einem Schwamm, der nur begrenzt aufnehmen könne, spricht aber lieber von einer Verträglichkeitsgrenze.

Seit Januar wurde die Polizei zu 100 Einsätzen in die Landeserstaufnahme gerufen und 50 Prozent aller im täglichen Polizeibericht erwähnten Straftaten gehen auf das Konto von LEA-Bewohnern. Während man im Sommer 2016 einen Rückgang der Straftaten registrierte, schnellt die Zahl aktuell in die Höhe, verursacht von einer Minderheit, vornehmlich jungen Männern aus Nordafrika. Sie drangsalieren auch die übrigen Bewohner, so dass vor wenigen Wochen mehrere hundert Schwarzafrikaner lautstark gegen diese Gruppierung demonstrierten. Das Polizeirevier Sigmaringen, das laut Regierungspräsident Klaus Tappesser eine Planstärke von 63 Stellen hat, wurde um eine zehnköpfige Ermittlungsgruppe aufgestockt, die sich ausschließlich um Straftaten der LEA-Bewohner kümmert.

Zwei Gebäude, in denen ausschließlich junge Nordafrikaner leben, werden nun per Video überwacht. Vorausgegangen waren monatelange Prüfungen, ob diese Maßnahme rechtens sind. Aus Sicherheitsgründen dürfen keine Glasflaschen mehr in die Unterkünfte mitgebracht werden, erklärte Security-Chef Kevin Dorsch.

Auch bei der Alarmierung der Feuerwehr hat man auf die vielen Fehlalarme, zumeist durch rauchende Bewohner auf den Zimmern ausgelöst, reagiert. Der Alarm wird in der Zentrale registriert und wenn es von dort nicht binnen drei Minuten Entwarnung gibt, dann werden die Einsatzkräfte benachrichtigt. Das Bundesamt für Migration (BamF) hat eine Außenstelle in der ehemaligen Kaserne eingerichtet, wo über die Asylanträge entschieden wird. Täglich finden dort bis zu 60 Anhörungen statt und es werden 30 Bescheide erteilt, erläuterte Leiter Thomas Leder im SÜDKURIER-Gespräch. Dass bei aktuell 850 LEA-Bewohnern binnen eines Monats nicht alle Anträge beschieden sind, liegt nach seinen Angaben an der immensen Zahl an unbearbeiteten Altanträgen.

Auch der Leiter des Polizeipräsidiums Konstanz, zu dem Sigmaringen gehört, kennt die Problematik. „Als in Sigmaringen in der Kaserne 3000 Leute waren, da hatten wir kaum Probleme", bestätigt Falk im Gespräch mit dem SÜDKURIER, dass es sich bei den Unruhestiftern vornehmlich um eine Gruppe aus Marokko handle, die sich inakzeptabel verhielte und denen man "unsere Werte und Gesetze beibringen müsse", wobei Alkohol ein großes Problem sei. Als "totalen Blödsinn" bezeichnet er Gerüchte über missbrauchte junge Mädchen oder dass das Landratsamt Schäden von Ladendiebstählen bezahle.

Das sagen einige der Unterzeichner

Begründungen von Unterzeichnern der Petition, die online (Rubrik Baden-Württemberg) zu finden ist unter www.openpetition.de