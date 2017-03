Kreis Sigmaringen Ob Tabak, Alkohol, Cannabis  Suchtberatungsstelle mit steigenden Fallzahlen

Die Zahl der Klienten, die Unterstützung der Suchtberatungsstelle suchen, hat sich im vergangenen Jahr auf 1202 Personen erhöht. Zwei Drittel aller Betroffenen sind Männer und Tabak hat erstmals Alkohol als Symptom Nr.1 abgelöst.

Mit einem zwölfköpfigen Team berät die Suchtberatungsstelle am Hauptsitz in Sigmaringen und den Außenstellen in Bad Saulgau, Pfullendorf und Gammertingen Ratsuchende in allen Fragen rund um Themen wie Sucht, Drogenkonsum oder Abhängigkeit auch bei nichtstoffgebundenen Süchten wie Spielsucht. Mit 1202 Fällen gab es im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr eine zehnprozentige Steigerung, wie Leiter Klaus Harter in seinem Jahresbericht erläutert. Riskanter Konsum, schädlicher Gebrauch oder Abhängigkeit können in den unterschiedlichsten Lebenssituationen entstehen, wissen die Experten, dass vielen Menschen Suchtmittel oft als Möglichkeit zur Bewältigung von Schwierigkeiten erscheinen, wenn andere Lösungen nicht vorhanden oder erkennbar sind. „Fortdauernder übermäßiger Konsum führt häufig zu gesundheitlichen Schäden. Seelische Belastungen sowie Konflikte in Partnerschaft, Familie, Beruf und sozialem Umfeld sind die Folgen“, formulieren Harter und seine Kollegen ihr Selbstverständnis. Zwei Drittel der Klienten sind männlich, wobei bei den Symptomen Tabak mit 76,3 Prozent im vergangenen Jahr erstmals Alkohol mit 74,5 Prozent an der Spitze abgelöst hat, gefolgt von Cannabis, LSD und Ecstasy, Koakin und Spielen.

Insgesamt hat die Fallzahl im Landkreis seit 1986 mit 330 binnen drei Jahrzehnten vervierfacht. Dass Sucht und Arbeit beziehungsweise Arbeitslosigkeit zusammenhängen, zeigt die mit 32 Prozent konstant hohe Zahl der Erwerbslosen bei der Klientel. Die Beratungsstelle hat eine Vielzahl von Unterstützungsangeboten und Projekten zur Suchthearpie beziehungsweise Prävention entwickelt. Dazu gehören Seminare für suchtmittelauffällige Autofahrer, psychosoziale Begleitung jugendlicher Drogenkonsumenten oder das Projekt „Mediacheck“ als Hilfe für betroffene Familien. Unversorgt sind im Landkreis demnach Essgestörte und deren Familien, wobei man hier seit Jahren über das Thema diskutiere, ohne in irgendeiner Form weiterzukommen, obwohl schlüssige Konzept auf dem Tisch liegen. Auch die Prävention müsse weiter entwickelt werden, verweisen Harter und seine Kollegen auf die steigende Zahl von Cannabiskonsumenten und auch beim Glücksspiel benötige man dringend Kapazitäten. Und bei der psychosozialen Begletiung für substituierte Drogenabhängige sei man auf die Zusammenarbeit mit Ärzten angewiesen, die sich zur Abgabe des Substitutionsmittels bereit erkläre, und hier scheide in diesem Jahr einer von drei Ärzten aus.

Klientel 2016:

Die erste Gruppe (2016: 289) bilden Klienten, die einmal den Kontakt zur Suchtberatungsstelle aufgenommen haben und dabei eine konkrete Fragestellung formulieren.

Die zweite Gruppe (2016: 220) bilden Klienten, die in die Beratungsstelle und die Außenstellenstellen kommen, einen komplexen Beratungsbedarf haben, aber sich dann nur zu einem Gespräch einfinden, das durchschnittlich eine Stunde dauert.

Die dritte und größte Gruppe (2016: 693) bilden Klienten, die zwei Mal oder öfter kommen und sich auf einen Beratungs- und Behandlungsverlauf einlassen.

Die Zahl der Klienten, die arbeitslos sind, ist mit rund 32 Prozent stabil. Bei der Altersstruktur bilden die 30- bis 59-Jährigen mit rudn 600 die größte Gruppe, wobei die Zahl der über 60-Jährigen sich erhöht.