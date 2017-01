Kreis Sigmaringen Neujahrsempfang des Landkreises: Landrätin Bürkle macht Mut für die Zukunft

Hunderte Besucher waren beim Empfang des Landkreises und erlebten, wie Landrätin Stefanie Bürkle dem seit Jahrzehnten kommunalpolitisch aktiven Bürgermeister von Sigmaringendorf, Alois Henne, die Bürgermedaille des Landkreises in Gold überreichte.

Zwei Mal spendeten hunderte Besucher beim Neujahrsempfang des Landkreises im Foyer des Landratsamtes langen Applaus – für Landrätin Stefanie Bürkle, die mit einer mutmachenden, ehrlichen und zukunftsorientierten Rede beeindruckte und als die Kreischefin Alois Henne die goldene Bürgermedaille des Landkreises verlieh. Als so genannte "special Guests" begrüßte Bürkle 50 Jugendgemeinderäte aus fünf Kreisgemeinden, Vertreter von Feuerwehr und Polizei sowie Schüler des Schülerforschungszentrums Bad Saulgau. Welches Potenzial der Landkreis hat, dessen Bevölkerung entgegen der Prognosen wächst, und die 130 000-Marke überschritten hat, erwähnte die Landrätin beispielhaft mit der Verleihung der Wirtschaftsmedaille an die Firma Späh in Scheer und dem Großen Preis des Mittelstandes an die Firma HFM aus Kalkreute. Die neu eröffnete Regiobuslinie zwischen Sigmaringen, Pfullendorf und Überlingen verzeichnete in den ersten Monaten schon 220 000 Passagiere und mit einem Rufbussystem wird nun die Fläche von Ostrach bis Meßkirch an den Regiobus angebunden. Die Höherstufung der Nordtrasse verbessere die Anbindung des Landkreises an das überörtliche Straßennetz, ergänzte Bürkle, dass man 2017 den Schienenverkehr im Focus habe. Meilensteine habe man im vergangenen Jahr bei der stationären medizinischen Versorgung erreicht, erwähnte sie das Richtfest für das Bettenhaus in Bad Saulgau, das vor Ostern bezogen werden soll, und ergänzte, dass man für Spätherbst 2017 den Spatenstich für den 100 Millionen Euro teuren Anbau am Krankenhaus Sigmaringen plane.

"Es geht uns sehr gut", resümierte sie für 2016 und fügte an: "Und doch, auch dies ist ein Fakt, fühlen sich viele Menschen bei uns verunsichert." Bürkle definierte diesen Widerspruch als "german Angst", die schon Anfang der 90er Jahre grassierte und weltweit zu einem Synonym für Verzagtheit und Stagnation wurde. Mit Selbstbewusstsein, Engagement und gemeinschaftlichen Handeln gelte es, diese Fesseln der Angst abzulegen, erinnerte Bürkle an die "Ruck-Rede" des verstorbenen Bundespräsidenten Roman Herzog oder die Agenda-Politik von Ex-Kanzler Schröder, die dem Märchen, dass der Staat alles richten könne und müsse, ein Ende setzten. Tausende Menschen im Landkreis zeigten mit ihrem ehrenamtlichen Engagement, dass man die Gesellschaft aktiv mitgestalten könne: "Das sind die Menschen, die mit ihrem eigenen Engagement unseren Staat uneigennützig unterstützen und damit stärken, besser als dies Protestparteien können, die ausschließlich Probleme beschreiben, destruktiv sind und ihr Heil nur in der Abschottung sehen." Klare Worte fand Bürkle auch zur Flüchtlingsthematik, wo man jeden Flüchtling als Individuum und Menschen sehen, aber auf den Missbrauch der Gastfreundschaft mit einem abgestuften Restriktionssystem reagieren müsse. Mit den rückläufigen Flüchtlingszahlen entspanne sich die Unterbringungsproblematik und nun sei die Aufgabe, die Menschen in die Gesellschaft zu integrieren. Die Kreischefin ist zuversichtlich, dass das Land aus dieser Situation gestärkt hervorgehen wird und sich die Menschen wieder vermehrt positiv zum Staat, seinen Institutionen und Repräsentanten bekennen. Mit viel Applaus quotierten die Besucher die Rede und im Anschluss gab es auf dem selben Top-Niveau musikalische musikalische Unterhaltung durch ein zehnköpfiges Ensemble der Jungen Philharomonie Oberschwaben.

Beim Neujahrsempfang überraschte Stefanie Bürkle den völlig ahnungslosen Alois Henne, seit Jahrzehnten Bürgermeister von Sigmaringendorf und seit 32 Jahren Mitglied im Kreistag, mit einer besonderen Ehrung. Henne, der noch vier Monate das Bürgermeisteramt inne hat und dann von der gesetzlichen Altersgrenze in den Ruhestand verabschiedet wird, wurde von Bürkle als Musterbeispiel eines Bürgermeisters gewürdigt, dessen Beruf auch seine Berufung sei. Sie attestierte ihm Schlitzohrigkeit, Fleiß und Können, und dankte ihm für seine ehrlichen Ratschläge und die unbedingte Loyalität zum Landkreis. Er sei ein Mann der leisen Töne, aber mit allen Wassern gewaschen, erinnerte Bürkle an das Mitwirken von Henne bei vielen politischen Weichenstellungen in den vergangenen Jahrzehnten. Unter dem Beifall der Besucher heftete sie Henne dann die goldene Bürgermedaille ans Jacket und der Geehrte bekannte: "Ich wusste von nichts!" Sich in die Gemeinschaft einzubringen entspreche seiner Wesensart, erklärte Henne, dass er deshalb das Bürgermeisteramt immer angestrebt habe und dies in Sigmaringendorf bis zum letzten Tag aktiv ausüben will. Er lobte die fraktionsübergreifend gute Arbeit im Kreistag, um gute Ergebnisse für den Landkreis zu erzielen. Viele Besucher nutzten später die Gelegenheit, um dem Geehrten zu gratulieren, und im Gespräch mit dem SÜDKURIER sagte Henne: "Die Arbeit als Bürgermeister macht einfach Spaß!"

