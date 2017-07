Kreis Sigmaringen/Hechingen Nach Messerangriff auf Polizisten: Entziehungsanstalt statt Knast

Eine 49-Jährige hat im Kreis Sigmaringen einen Polizisten angegriffen, vor Gericht wurden ihre schweren psychischen Probleme deutlich. Jetzt wurde das Urteil verkündet.

Wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit Widerstand gegen Polizeibeamte wurde eine 49 Jahre alte Frau zu einer dreijährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Große Strafkammer am Landgericht Hechingen unter Vorsitz von Gerichts-Vizepräsident Hannes Breuckler billigte der Frau verminderte Schuldfähigkeit zu. Außerdem muss sie nicht ins Gefängnis, sondern kommt in eine Entzugseinrichtung. Die Frau hatte am 27. Dezember 2016 einen Polizeibeamten mit einem Messer angegriffen. Der Beamte wurde nicht verletzt. Seither ist die jetzt Verurteilte in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Schon am 20. Juni, dem ersten Verhandlungstag (der SÜDKURIER berichtete), waren die schweren psychischen Probleme der Angeklagten erörtert worden. Sie leidet nach Aussagen des medizinischen Gutachters Dr. Heiner Missenhart an einer schweren Persönlichkeitsstörung, einem Borderline-Syndrom.

Kindheit und Jugend waren vom Kinderheim, dem Aufwachsen bei der Mutter, die als "Thai-Masseurin" arbeitete, und sexuellen Übergriffen aus dem Milieu der Mutter geprägt. Später geriet die jetzt 49-Jährige in den Alkoholismus. Trotz dieser schwierigen Lebensumstände schaffte sie einen mittleren Bildungsabschluss. Im Jahr 2000 stand sie zum ersten Mal vor Gericht. Sie hatte ihre Lebenspartnerin und einen Mann mit einem Messer angegriffen. Nach dem Aufenthalt in einer Entziehungsanstalt und der Führungsaufsicht, die 2009 endete, wollte die Frau im Kreis Sigmaringen ein neues Leben aufbauen. Das gelang nicht, weil ihr neuer Freund offenbar selbst Alkoholiker war. Aber auch diese Phase schien überwunden und sie zog nach Freiburg. Später nahm sie ihre an Demenz erkrankte Mutter in ihrer Ein-Zimmer-Wohnung auf. Dieser Stress führte zu einem neuerlichen Rückfall in den Alkohol.

Am 27. Dezember sollte die 49-Jährige im Kreis Sigmaringen die Wohnung ihrer Mutter auflösen. Sie war schon betrunken, als sie mit dem Taxi ankam. Als sie dann merkte, dass es unmöglich war, die Wohnung bis zum 31. Dezember aufzulösen, versuchte sie mit dem Vermieter zu reden. Stattdessen traf sie aber nur eine Mitarbeiterin an. Im Verlauf dieses Gesprächs begann die Angeklagte zu randalieren. Beim Versuch der Polizei, die Personalien festzustellen, kam es zu einem Handgemenge. Dem Polizisten gelang es, ihr mit dem Schlagstock das Messer aus der Hand zu schlagen. Als sie erneut danach griff und eine Stichbewegung in die Richtung des Beamten machte, setzte sein Kollege erfolgreich Pfefferspray ein.