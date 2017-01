Kreis Sigmaringen Musiktalente stehen im Wettstreit

"Jugend musiziert" geht in die 54. Runde. Die Landesbank Kreissparkasse unterstützt den Wettbewerb mit einem vierstelligen Betrag. Beim Abschlusskonzert im Alten Kloster in Bad Saulgau am 29. Februar treten alle Jugendliche auf, die sich besonders hervor getan haben.

Kreis Sigmaringen – Die 54. Runde von "Jugend musiziert" wurde im Haupthaus der Landesbank Kreissparkasse in Bad Saulgau bei einer Pressekonferenz eingeläutet. Dieser musikalische Jugendwettbewerb gilt als der größte in Deutschland, er motiviert Jahr für Jahr Tausende von Jugendlichen zu herausragenden künstlerischen Leistungen. Aus dem Kreis Sigmaringen werden es 46 Jugendliche sein, die sich daran beteiligen. Eine konstante Größe. Und: "Die jungen Leute kommen besser heraus, als sie hineingekommen sind", sieht der Bankhaus-Vorstandsvorsitzende Michael Hahn eine gewisse Entwicklungsmöglichkeit.

Die Sparkassen-Finanzgruppe stellt dafür wieder einen vierstelligen Betrag bereit. "Jugend musiziert" gehört zu den erfolgreichsten Förderprojekten musikalischer Jugendarbeit und würde sowohl die Spitze als auch die Breite fördern. Mitwirken dürfen Schüler ab der Alterskategorie von fünf bis 21 Jahren. "Sie haben die hervorragende Möglichkeit, sich einer unabhängigen Jury zu stellen", nennt Hahn einen weiteren Anreiz. In der Solowertung sind Klavier, Harfe, Gesang, Drum-Set (Pop) und Gitarre (Pop) enthalten. Bei den Ensembles werden Streicher, von denen Hahn starke Abordnungen erwartet, sowie Bläser, aber auch Akkordeon-Kammermusik und Neue Musik gewertet.

Im regionalen Wettbewerb sind Schulen aus Bad Saulgau, Sigmaringen und Mengen vertreten, die Austragungsstandorte wechseln jährlich. Als Protagonisten erläutern die Musikschullehrer Ellen Valerius aus Sigmaringen, Helmut Müller aus Mengen und Ralf Höhn aus Bad Saulgau, welche Bedeutung die Anmeldungen zu den Regionalwettbewerben hat und welche Bereitschaft von Eltern und Lehrern dazu erforderlich sei. "Es ist nicht so einfach, die Kinder, die in ihrer Freizeit durch Hobbys und Schule ausgebucht sind, dazu zu bekommen, hier mitzumachen", bekräftigt Helmut Müller. Seit vier Monaten seien die Teilnehmer dabei, sich intensiv darauf vorzubereiten, sagt Ralf Höhn. Ellen Valerius spricht von einer wertvollen Erfahrung der Schüler für ihr späteres Leben. Sie registriert ein nach wie vor großes Interesse am Musizieren, die Jungtalente seien auch gerne bereit, längere Fahrstrecken auf sich zu nehmen.

In der ersten Phase treten die Schüler beim Regionalwettbewerb am 27./28. Januar in Friedrichshafen an. Auf der Bühne im Alten Kloster in Bad Saulgau sind die jungen Musiker, die sich während des Wettbewerbs besonders hervortun, am Sonntag, 19. Februar, um 11 Uhr bei freiem Eintritt live zu erleben. Im Rahmen der Sparkassen-Soiree wird in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Kunst und Kultur die erfolgreiche Reihe mit einem Konzert für junge Talente ergänzt, datiert auf den 13. Mai im Fürst-Leopold-Saal im Hofgarten in Sigmaringen.

Wettbewerbe

Auf regionaler Ebene steigt der Wettbewerb "Jugend musiziert" für die Landkreise Bodensee und Sigmaringen am 27./28. Januar in Friedrichshafen. Insgesamt sind 23 zusammengestellte Landkreise von Baden-Württemberg im Rennen. Die Landeswettbewerbe finden vom 29. März bis 2. April in Heidenheim und Waldstetten statt. Der Bundeswettbewerb ist dann vom 1. bis 8. Juni in Paderborn. (jüw)