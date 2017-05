Kreis Sigmaringen Mehr Fälle von Hantavirus im Landkreis Sigmaringen

Im Landkreis Sigmaringen wurden in diesem Jahr schon 16 Hantavirus-Infektionen gemeldet. Im vergangenen Jahr war es lediglich ein Fall. Das Gesundheitsamt Sigmaringen gibt wichtige Tipps zum Schutz gegen die gefährliche Krankheit.

Das Hantavirus wird von Nagetieren, wie Ratten und Mäusen, in Baden-Württemberg überwiegend von der Rötelmaus, auf den Menschen übertragen, informiert das Landratsamt Sigmaringen. Die Viren werden von infizierten Nagern über Speichel, Urin und Kot ausgeschieden. Der Mensch infiziert sich über den Kontakt mit Ausscheidungen oder wenn kontaminierter Staub aufgewirbelt und die Erreger eingeatmet werden. Die Virusinfektion verläuft häufig unbemerkt, das heißt der Verlauf ist asymptomatisch oder so leicht, dass die Infektion dem Betroffenen gar nicht auffällt. Sie kann aber auch einen ausgeprägteren Verlauf nehmen. Dann kommt es über drei bis vier Tage zu hohem Fieber und häufig zu starken Kopf-, Bauch- und Rückenschmerzen. In einer darauf folgenden Krankheitsphase können Blutdruckabfall und Nierenfunktionsstörungen auftreten. Durch die Buchenvollmast im vergangenen Herbst lagen optimale Nahrungsbedingungen für die Rötelmaus in Baden-Württemberg vor. Bei den Hantavirus-Epidemien in den Vorjahren wurde jeweils eine solche Buchenvollmast im Herbst beobachtet. Betroffen sind daher vor allem Land- und Stadtkreise mit hohem Buchenwaldanteil, zu denen auch der Landkreis Sigmaringen gehört. Ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht besonders dort, wo Nagetiere vorkommen und bei Tätigkeiten, bei denen Staub aufgewirbelt wird. Dies betrifft vor allem Holzarbeiten im Wald und Garten sowie die Reinigung von Kellern, Schuppen, Scheunen und Ställen. Um einer Infektion vorzubeugen, werden Schutzmaßnahmen empfohlen. Die Vermeidung des Kontakts mit Ausscheidungen von Nagern ist die wichtigste Maßnahme einer Infektionsverhütung. Daneben ist die Bekämpfung von Nagetieren wichtig. Weitere Schutz- und Vorbeugemaßnahmen sollten eingehalten werden, wie das Lüften der Räume vor Aufräumarbeiten und das Befeuchten von Flächen, um Staub zu binden. Bei Reinigungsarbeiten sollte ein möglichst eng anliegender Mund- Nasenschutz getragen werden, um ein Einatmen kontaminierter Staubpartikel zu verhindern. Zuvor desinfizierter Nagerausscheidungen sollten schnellstmöglich entsorgt werden.