Sigmaringen Machbarkeitsstudie im Kreistag: Neubau für Bertha-Benz-Schule

Der Kreistag berät am Montag über eine Machbarkeitsstudie, die fünf Varianten für die Zukunft der beruflichen Schule in Sigmaringen aufzeigt. Für die Kreisverwaltung ist aber klar, dass die bisherigen Gebäude keine Zukunft haben.

Auf den Landkreis kommt ein Bauprojekt zu, das alle bisherigen Grenzen sprengt. Und das auch finanziell. Bis über 78 Millionen Euro soll ein Neubau der Bertha-Benz-Schule kosten. Je nach Standort kann es aber auch günstiger werden. Eine Sanierung des Altbestandes scheint nicht sinnvoll. Die Thematik steht bei der Kreistagssitzung am kommenden Montag auf der Tagesordnung.

Mit 1 780 Schülern in 84 Klassen hat die Bertha-Benz-Schule eine Größenordnung, bei der man räumlich nicht mit Provisorien arbeiten kann. Und klar ist auch: Der jetzige Standort auf dem Mühlberg hat sich im Laufe der Jahre als nicht mehr ideal erwiesen. Eine Barrierefreiheit ist nicht realisierbar, das Grundstück ist unbefriedigend erschlossen, die technischen Anlagen sind veraltet und die Gebäude zeigen erhebliche Mängel. Zwar wurde in den vergangenen Jahren immer wieder nachgebessert. So musste erst vor einiger Zeit eine teure Dachsanierung an einem Teil des Gebäudes durchgeführt werden.

Für die Kreisverwaltung ist aber klar, dass die bisherigen Gebäude keine Zukunft haben. Sanierungsmaßnahmen würden viele Millionen Euro kosten und ein großes Problem wäre damit nicht gelöst: Die Schule grenzt an ein Wohngebiet an, manche Zufahrtsstraßen sind sehr schmal und Parkplätze gibt es schon lange nicht mehr in ausreichender Zahl. Viele Anwohner hätten wohl nichts dagegen, wenn die Schule an einen anderen Standort käme. Der Kreistag hat mit Beschluss vom 15. Mai 2014 die Verwaltung beauftragt, eine Gesamtkonzeption für die Bertha-Benz-Schule zu erstellen. Dabei sollte der Raumbedarf unter Berücksichtigung sinkender Schülerzahlen ermittelt werden. Mittlerweile ist bekannt, dass eher mit einer Steigerung der Zahlen zu rechnen ist.

Mehrere Varianten machbar

Der Kreistag soll nun eine Machbarkeitsstudie zur Kenntnis nehmen. So könnte die Sporthalle des städtischen Hohenzollerngymnasiums abgerissen werden und auch die danebenliegenden Sportanlagen als Platz für einen Neubau dienen. Das würde einen geschlossenen Schulcampus mit Einschluss der Ludwig-Erhard-Schule ermöglichen. Aber auch gegenüber der Kreisporthalle wäre Platz und auch gleich daneben, dann aber wieder direkt neben einem Wohngebiet. Sicher ist nur, dass die Bertha-Benz-Schule in Sigmaringen bleibt. Und das ohne die Zusammenführung mit den Beruflichen Schulen in Bad Saulgau, wo der Landkreis in den vergangenen Jahren auch in Sanierungen und Neubauten investiert hat.

„Es wird uns nicht einfallen, sofort auf einen Standort zu springen“, machte Landrätin Stefanie Birkle beim Pressegespräch deutlich. Und es gebe noch keinen Kostenrahmen. Wenn der Kreistag eine Entscheidung für eine Variante getroffen hat, dann wird man mit den Planungen beginnen. Ein Baubeginn ist für 2019 vorgesehen. Für die Landrätin ist aber klar, dass eine Sanierung der alten Gebäude keinen Sinn macht. Bürkle: „Schon alleine die Kostengründe sprechen dagegen.“ Nach Schätzungen müsste der Landkreis über 87 Millionen Euro auf den Tisch legen und bekäme dafür eine Lösung, die weder praktisch noch zukunftsweisend wäre. Wird die alte Schule abgerissen und an einem anderen Standort neu errichtet, dann könnte das bisherige Gelände verkauft werden. Bei der Lage mit dem tollen Blick auf die Stadt würden sich da sicher Interessenten finden.