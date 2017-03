Sigmaringen Lebensmittelchemiker sprechen über Themen des Verbraucherschutz'

Rund 100 Lebensmittelchemiker tagen erstmals in Sigmaringen und sprechen über Echtheit, Forschung und Analytik. Die Wissenschaftler kommen aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland, um sich mit Kollegen auszutauschen.

Sigmaringen (isa) Vegane Ernährung und Superfoods sind zwei von vielen Themen, die Verbraucher derzeit ebenso beschäftigen wie Lebensmittelchemiker. Rund 100 Wissenschaftler aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland kommen derzeit in der Hochschule Sigmaringen zusammen, um sich über solche Themen auszutauschen. "Kernanliegen ist, dass man in den Austausch kommt", sagt Stephan Walch, scheidender Vorsitzender der Region Südwest der Lebensmittelchemischen Gesellschaft. Er hat die Tagung mitorganisiert.

"Der Schutz des Verbrauchers vor Schaden und Täuschung" ist laut Bernfried Glück das Ziel eines Lebensmittelchemikers. Glück leitet in Sigmaringen das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA). Der Schutz gelingt offenbar so gut, dass kaum ein Verbraucher etwas von dieser Arbeit mitbekommt. Während private Einrichtungen wie das Institut Fresenius mit Siegeln auf sich aufmerksam machen, arbeiten Behörden häufig ohne direktes Signal für den Verbraucher. Auch Firmennamen darf die Behörde nicht nennen, anders als Einrichtungen wie Stiftung Warentest. "Uns war daher auch wichtig, ein wenig Werbung für den Standort zu machen."

Im Vorjahr in Freiburg waren Herkunft und Echtheit ein großes Thema, in diesem Jahr kommen etwa Toxikologie und Technologie dazu. Dabei prägen die Teilnehmer das Programm: Sie können sowohl Poster als auch Vorträge anmelden. Trotz anfänglicher Bedenken der Organisatoren, so viele Menschen nach Sigmaringen locken zu können, kamen 24 Vorträge und 14 Poster zusammen.

Dank der Hochschule Sigmaringen sind auch die Räumlichkeiten kein Problem. Rektorin Ingeborg Mühldorfer betonte, dass so der Kern der Wissenschaft gelingen könne: Der Austausch. Dazu kann Bürgermeister Thomas Schärer nach eigener Aussage nicht beitragen: Er habe in Chemie mit ungenügenden Noten geglänzt. Was trotz aller Vorbereitung nicht geklappt hat, war das Grußwort seitens des Landesministeriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz – Ministerialdirektorin Grit Puchan ist krank.