Kreis Sigmaringen Landrätin Stefanie Bürkle: "Kreis Sigmaringen hatte ein sehr gutes Jahr!"

Landrätin Bürkle spricht im SÜDKURIER-Interview über Flüchtlinge und Klinik und die mögliche Auflösung von Asylunterkünften

In vielen Rückblicken wird 2016 als ein schlimmes Jahr bezeichnet. Wie haben Sie 2016 erlebt?

Ambivalent. Global und national war es ein Jahr der Krisen mit Syrien-Krieg, Ukraine-Konflikt, Brexit, Flüchtlingen. Man konnte den Eindruck gewinnen, dass die Welt aus den Fugen geraten ist. Vor Ort, hier im Landkreis Sigmaringen, war 2016 für die Menschen ein sehr, sehr gutes Jahr. Wir haben viele Dinge auf den Weg gebracht: die B 311 hat es in den vordringlichen Bedarf geschafft, das Bettenhaus am Krankenhaus in Saulgau steht kurz vor seiner Fertigstellung, die Wirtschaft brummt, es wird gebaut wie nie, die Arbeitslosigkeit ist auf einem historischen Tiefststand.

Aber die Wahrnehmung vieler Menschen ist eine andere?

Ja, das stimmt. Ich erlebe, dass sich manch einer, obwohl es ihm und seiner Familie gut geht, sorgt und ängstigt. Viele Menschen bewegt die Frage, ob es uns auch in den nächsten Jahren noch so gut gehen wird und wie sich die Globalisierung und die Krisen dieser Welt auf sie persönlich zukünftig auswirken.

Was entgegnen Sie darauf?

Von Weihnachten her kommend: "Fürchtet euch nicht". Die Menschen in unserem Land sind stark und innovativ. Sie haben mit ihrer Tatkraft schon viele Veränderungen und Krisen in den vergangenen 70 Jahren bewältigt. Es steckt viel in jedem einzelnen von uns und unsere freiheitliche Ordnung bietet jedem ideale Möglichkeiten, sich einzubringen. Wer selbst aktiv ist, fühlt sich nicht ausgeliefert.

Das Flüchtlingsthema hat die Diskussion enorm geprägt, vornehmlich in Sigmaringen und auf Kreisebene. Trotz aller Proteste hat das Land die LEA Sigmaringen als dauerhafte Einrichtung festgelegt. Wie bewerten Sie das?

Es ist richtig und wichtig, dass Stadt und Landkreis sich mit einem Forderungskatalog zu Wort gemeldet haben. Auf der Einwohnerversammlung wurde deutlich, dass noch nichts in Stein gemeißelt ist und das Land mit uns eine Vereinbarung schließen will, die die Interessen von Land, Stadt und Landkreis abbildet. Im Dezember gab es hierzu bereits ein erstes Gespräch, dem nun im neuen Jahr weitere folgen werden. Wir brauchen ein nach beiden Seiten atmendes System.

Gab es bezüglich der Flüchtlinge oder anderer Fragen auch direkten Kontakt zu Ministerpräsident Kretschmann, der bekanntlich in Laiz wohnt?

Nein. Wir haben seine Position, dass Kasernen nun einmal da stehen wo sie stehen, der Presse entnommen. Aber vielleicht findet er ja im neuen Jahr einmal die Zeit wenn er zuhause in Laiz ist, das Gespräch mit den Menschen hier zu suchen, so wie er dies in 2015 in Bad Saulgau getan hat.

Der Kreis löst derzeit die von ihm betriebenen Unterkünfte auf. Wie viele Plätze bzw. Standorte will der Landkreis letztlich vorhalten?

Der Landkreis ist maximal zwei Jahre für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen zuständig und in den vergangenen Monaten hat sich die Zahl deutlich verringert. Im zweiten Halbjahr 2016 kamen nur noch 21 Flüchtlinge zu uns, im Dezember lediglich noch vier. Unsere Konzeption ist, dass wir auf Sicht fahren, um bei Veränderungen flexibel und schnell reagieren zu können. Wenn die Flüchtlingszahlen auf dem derzeit niedrigen Niveau bleiben, werden wir den 2017 auslaufenden Mietvertrag mit dem „Gelben Haus“ in Laiz nicht verlängern und den Mietvertrag für die Unterkunft in Mengen kündigen. Als Flüchtlingsunterkünfte stehen uns dann noch Liegenschaften in Gammertingen, Meßkirch und Sigmaringen zur Verfügung, hier der von uns gekaufte "Fürstenhof" und die angrenzende Druckerei Schmorl.

Wie bewerten Sie die Flüchtlingspolitik per se?

Klar ist, dass jeder Flüchtling ein ordentliches Verfahren bekommen muss. Doch wenn der Antrag dann abgelehnt ist, muss konsequenterweise auch die Rückführung erfolgen. Zudem sollten Tunesien, Marokko und Algerien als sichere Herkunftsländer eingestuft werden. Dies scheitert derzeit am Bundesrat. Ich möchte an dieser Stelle unserer Polizei ein riesen Lob aussprechen. Was die Frauen und Männer in Uniform Tag und Nacht leisten, verdient höchsten Respekt, denn sie garantieren uns ein friedvolles Zusammenleben.

Der Kreis ist Träger des Berufsschulwesens und steht vor großen Herausforderungen bzw. Umbrüchen. So mussten einige Berufsschulklassen wie Metzger geschlossen werden. Wie kann eine umfassende und hochwertige Unterrichtsversorgung für möglichst viele Berufsgruppen aufrecht erhalten werden?

Wir haben ein Schulentwicklungskonzept entwickelt, basierend auf Prognosen und Gesprächen, wie sich die Anmeldezahlen bis 2025 entwickeln werden. Danach steuern wir. Vor allem Maler, Fleischer und Landwirte sind von der Kleinklassenthematik betroffen. Die magische Zahl für die Einrichtung einer Klasse ist „16“. Zu den Gesprächen waren die Kreishandwerkerschaft und die Ausbildungsbetriebe eingeladen. Bei den Malern und Landwirten erhöhten sich in Folge die Anmeldezahlen um bis zu 50 Prozent. Bei den Fleischern hatten wir für 2016/2017 dagegen kaum Anmeldungen.

Beim Straßenbau hat der Kreis mit der Höherstufung der Nordtrasse im Bundesverkehrswegeplan einen überraschenden Erfolg errungen. Wie geht es bei der Nordtrasse nun weiter?

Ich freue mich riesig, dass die Nordtrasse als eines von bundesweit nur 15 Projekten im parlamentarischen Verfahren diese Höherstufung geschafft hat. Das ist besonders dem Einsatz von Thomas Bareiß zu verdanken, der einen wahren Gesprächsmarathon initiierte, sodass wir mit den richtigen Leuten reden konnten. Die Bundestagsabgeordneten von CDU/CSU und SPD haben für uns gekämpft. Die Planung für die Nordtrasse macht nun das Land beziehungsweise das Regierungspräsidium. Ich habe für Januar um ein Gespräch mit dem Regierungspräsidenten und den zuständigen Fachstellen gebeten, um abzuklären, wie die weiteren Planungsschritte beziehungsweise die Projektstruktur aussehen könnte. Dem Kreistag bin ich dankbar, dass er Haushaltsmittel zur Unterstützung der Planungen eingestellt hat. Klar ist, dass die Belange der betroffenen Gemeinden in die Planungen bzgl. des Straßenverlaufes mit einfließen, deshalb bin und werde ich auf die Bürgermeister und die Bürgerinitiativen zugehen.

Immer noch weigert sich der Kreis Sigmaringen mit wenigen anderen Landkreisen die Biomülltonne einzuführen. Bleiben Sie bei Ihrem Nein?

Bei allen meinen Gemeindebesuchen war die Biotonne ein Thema und in den Gesprächen haben die Bürger die Einführung abgelehnt. Auch der Kreistag hat sich einstimmig dagegen ausgesprochen. Ich habe also einen eindeutigen Auftrag. Und ich bin überzeugt, dass wir unsere rechtlichen Verpflichtungen aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz erfüllen. Wir haben im Landkreis lediglich 6,6 Kilo Biomüll pro Einwohner und Jahr, der noch im Restmüll landet. Damit liegen wir unter dem Wert von Landkreisen, die die Biotonne eingeführt haben. Mit dem Umweltministerium sind wir im Gespräch.

Ein Mega-Projekt ist der Krankenhausneubau am Standort Sigmaringen für fast 100 Millionen Euro?!

Da haben Sie recht. Das wird uns noch in einigen SÜDKURIER-Jahresinterviews beschäftigen. Der Förderantrag ist beim Land eingereicht und wir hoffen auf eine positive Antwort bis Mitte des Jahres. Dann werden wir in den Gremien neben dem medizinischen Konzept auch die Frage der Finanzierung diskutieren. Hier ist der Ansatz, dass die Kliniken aus sich heraus die Investition erwirtschaften.

Die drei Gesellschafter SRH, Kreis und Spitalfonds Pfullendorf beteiligen sich nicht?

Die Gesellschafter beteiligen sich in Form von Bürgschaften. Das war auch in der Vergangenheit so. Durch den Anbau und die Sanierung können wir Abläufe optimieren, damit Aufgaben besser erledigen, mehr Patienten behandeln, die Attraktivität des Hauses erhöhen und damit mehr Erlöse generieren. Wir sehen seit einigen Jahren, dass die Erlössituation sich stetig verbessert, und werden nach 2015 auch 2016 ein positives Ergebnis haben.

Aber Bad Saulgau und Pfullendorf machen weiter Verlust?

Ja. Aber in einer bestimmten Größenordnung ist das tragbar und man darf nicht vergessen, dass diese beiden Häuser im Gesamtverbund wichtig sind. Beispiel Gefäßchirurgie. In Pfullendorf haben wir eine hervorragende Ärztin, die diesen Bereich abdeckt, aber komplexe, schwierige Operationen führt sie bereits heute in Sigmaringen durch. Die Vernetzung der drei Häuser mit Schwerpunkten an einzelnen Standorten ist das Entscheidende.

Im Kreishaushalt machen die Ausgaben im Sozial- und Jugendbereich immer noch mehr als die Hälfte aus. Welche Maßnahmen könnten helfen, diese Ausgaben zu verringern?

Es ist das Merkmal unseres Sozialstaates, dass es für Schwache institutionalisierte Hilfen gibt. Und das ist gut so! Aber wir müssen aufpassen, dass beispielsweise der Bund nicht immer neue Leistungstatbestände beschließt und die Kosten dann die nachfolgenden Einheiten wie die Landkreise übernehmen müssen. Wir hatten vor einigen Jahren noch nicht dieses ausdifferenzierte Leistungsangebot. Aus meiner Sicht müssen wir auch die Selbstverantwortung der Menschen stärken und deutlich machen, dass der Staat nicht immer der erste Ansprechpartner bei Problemen sein kann.

Zur Person

Die 47-jährige Juristin ist verheiratet, hat zwei Söhne und seit 2014 Landrätin des Landkreises und in dieser Funktion unter anderem auch Vorsitzende des Verwaltungsrats der Hohenzollerischen Landesbank owie Aufsichtsratsvorsitzende der SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH, der Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH und der Wirtschaftsförderungs- und Standortmarketinggesellschaft Landkreis Sigmaringen mbH. Zudem ist sie stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende des Zweckverbands Oberschwäbische Elektrizitätswerke, Aufsichtsratsmitglied der Hohenzollerischen Landesbahn AG und stellvertretende Vorsitzende der Gesellschaft Oberschwaben sowie Aufsichtsratsmitglied der EnBW.