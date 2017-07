Kreis Sigmaringen Land Baden-Württemberg übernimmt die Schiene

Fusion der südwestdeutschen Verkehrs-Aktiengesellschaft (SWEG) mit der Hohenzollerischen Landesbahn (HzL) mit Standortgarantie für Hechingen und Gammertingen.

Kreis Sigmaringen (siv) Die in Lahr ansässige Südwestdeutsche Verkehrs-Aktiengesellschaft mit 900 Mitarbeitern gehört zu den größten Verkehrsunternehmen in Baden-Württemberg und befindet sich zu 100 Prozent im Landesbesitz. Mit 72 Prozent ist das Land auch bei der der in Hechingen und Gammertingen ansässigen Hohenzollerischen Landesbahn mit ihren 300 Beschäftigten der größte Anteilseigner, und die Landkreise Sigmaringen und Zollernalbkreis halten je 14 Prozent. Angesichts des steigenden Wettbewerbsdrucks, eines strukturellen Defizites und der Notwendigkeit, mindestens drei Millionen Euro Kapital nachzuschießen, sehen die Landkreise in einer Fusion mit der SWEG die größte Chance, die HzL zukunftssicher aufzustellen. Gestern billigten die Mitglieder der beiden Kreistage das Vertragswerk, das den Erhalt der Werkstattstandorte Gammertingen und Immendingen garantiert. Die Buswerkstatt in der Lauchertstadt hat bis 2024 eine Bestandsgarantie und es wird keinen Personalabbau in Zusammenhang mit der Fusion geben. In einem Pressegespräch hatten Stefanie Bürkle, Landrätin des Kreises Sigmaringen, und ihr Amtskollege Günther-Martin Pauli vom Zollenalbkreis das Land fürs seine faire Verhandlungsführung gelobt. Stolz ist das Duo, dass man für die beiden Landkreise einen Gesellschafteranteil von je 2,5 Prozent erreichen konnte, obwohl bewertungstechnisch nur 1,5 Prozent nötig gewesen wäre. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC hatte für die SWEG einen Ertragswert von 33,8 Millionen Euro und für HzL von vier Millionen Euro ausgewiesen. Und in den neuen zwölfköpfigen Aufsichtsrat entsenden die Kreise je einen Vertreter, ebenso die HzL-Arbeitnehmerschaft.

"Und bei jeder Entscheidung, die unsere Landkreise betreffen, müssen wir zustimmen", ergänzte Landrätin Bürkle, das sie in Akten der 70er Jahre schon erste Fusionsüberlegungen entdeckte. Durch die Elektrifizierung der Strecke von Albstadt nach Balingen soll das "Dieselloch" überwunden werden, kündigte Günter-Martin Pauli eine entsprechende Vorprüfungsstudie für die Strecke an, wobei sich der Kreis Sigmaringen an den Kosten beteiligt.

Der gestern gebilligte Konsortialvertrag enthält die Absichtserklärung des Verkehrsministeriums bezüglich der Elektrifizierung verschiedener Strecken. Der Busbetrieb von HzL und SWEG wird als eigenständige Tochtergesellschaft ausgegliedert. Die HzL-Infrastruktur wird in die bestehende SWEG-Infrastrukturgesellschaft eingebracht und es wird eine Innovations-GmbH für den Schienenpersonennahverkehr gegründet, sich mit neuen Antriebstechniken, Batterietechnik, etc. beschäftigt. Die neue Gesellschaft agiert offiziell ab 1. Januar 2018.