Sigmaringendorf Kreisversammlung zeigt: Rotes Kreuz ist gut aufgestellt

Sigmaringendorf – Nach der Segnung von fünf neuen Einsatzfahrzeugen durch Gemeindereferentin Maritta Lieb fand in der Donau-Lauchert-Halle die Kreisversammlung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) statt. Landeschatzmeister Strunk war erstmals dabei und bezeichnete den Kreisverband Sigmaringen als hervorragend geführt: "Sie sind einer der Kreisverbände mit einem weit gespannten Angebot, das die Liebe zum Menschen fühlbar macht." Der klassische Rettungsdienst, die Bergwacht und die Wasserrettung gehören ebenso dazu wie die Rettungshunde. "Wir sind sicher, dass Sie Ihre Aktivitäten auch in Zukunft erfolgreich bewerkstelligen werden", sagte Strunk. 2018 wird es ein Wiedersehen geben, denn dann findet die Landesversammlung des DRK in Stetten a.k.M. statt.

Für Landrätin Stefanie Bürkle ist das DRK eine Organisation, auf die man in vielfältiger Weise zurückgreifen könne. Und das gelte nicht nur für Unfälle und Katastrophen, sondern auch bei der Hilfe für Menschen in materieller Not. Ihre Aufforderung war eindeutig: "Machen sie weiter so." Philip Schwaiger ist der neue Bürgermeister von Sigmaringendorf und stellte fest: "Das DRK ist einer der wichtigsten Wohlfahrtsverbände überhaupt. Ihre Arbeit liegt mir sehr am Herzen."

Für die "Blaulichtfraktion" sprach der Konstanzer Polizeipräsident Ekkehard Falk. Er stellte fest, dass die Polizeistruktur im Grundsatz stimme und sich auch in Sigmaringen bewährt habe. "Die Problematik der Erstaufnahmestelle hätte man mit einem kleinen Präsidium in Sigmaringen nicht bewerkstelligen können", sagte er. Nun würden die drei oberschwäbischen Landkreise zum 1. Januar 2020 zu einem neuen Präsidium zusammengefasst. "Die Sicherheit ist gewährleistet. Wenn das nicht so wäre, dann müssten wir ganz schnell etwas ändern", machte der Polizeichef deutlich. In diesem Kontext seien die Organisationen der "Blaulichtfamilie" ein wichtiger Bestandteil. Im Landkreis Sigmaringen funktioniere die Zusammenarbeit in hervorragender Weise. Großes Lob gab es vom Polizeichef für die Anstrengungen in der Flüchtlingshilfe. Falk: "Wenn ich meine Dienstmütze aufhätte, dann würde ich sie jetzt vor Ihnen ziehen."

Der Bericht von DRK-Präsident Rolf Vögtle machte deutlich, dass der Zusammenhalt im Kreisverband groß ist und dass jetzt auch mehr Hauptamtliche zur Verfügung stehen. Zahlreiche Übungen in vielen Bereichen garantieren nach wie vor einen hohen Ausbildungsstand. Der Kreisverband bildet derzeit acht Nachwuchskräfte zum Notfallsanitäter aus. Neu eingerichtet wurde die Wasserwacht Heuberg-Donautal. Sie bietet vor allem Schwimmkurse und Ausbildungsmöglichkeiten für den Landesverband an.

Auch der Rettungswagen in Ostrach wurde im vergangenen Jahr endgültig etabliert. Das bedeutet fünf neue Arbeitsplätze. Geplant ist außerdem eine Rettungswache. In Meßkirch macht ein undichtes Dach der Rettungswache Probleme. Die Kosten für die Sanierung und Erweiterung belaufen sich auf etwa 450 000 Euro. Bauherr ist der Kreisverband, dabei wird aber ein beträchtlicher Zuschuss des Landes erwartet. Durch den erweiterten Einsatz der Mehrzweckfahrzeuge konnten nicht nur zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen, sondern auch eine bessere Versorgung der Bevölkerung bewerkstelligt werden. In Sigmaringen wurde eine neue Tagespflege eingerichtet. Das "Haus am Prinzengarten" hat 15 Plätze. Zehn davon sind bereits regelmäßig belegt. Aktiv ist man auch in der ambulanten Betreuung von Senioren-Wohngemeinschaften in Hattenweiler und Salem im Bodenseekreis. Außerdem sind sechs Stellen in der Flüchtlingssozialarbeit besetzt.

Ein weiteres Standbein ist die Tafel, in den Tafelläden wachse die Kundenzahl ständig, betonte Vögtle nicht ohne Sorge. Für den Transport der Waren wurde ein neues Fahrzeug angeschafft. Vögtle: "Das konnten wir völlig ohne Eigenmittel tun. Es gab Zuschüsse und eine Großspende." Schatzmeister Frank Vögtle berichtete von einem Personalaufwand mit Kosten in Höhe von knapp 5,9 Millionen Euro. Behoben sei der Investitionsstau bei den Fahrzeugen. Bei den Gebäuden gebe es aber noch Nachholbedarf. Ganz wichtig sei aber: "Die Entschuldung ist fast abgeschlossen." Und Rolf Vögtle fügte an "Die Hausaufgaben sind gemacht." Die Zeiten, als der DRK-Kreisverband Sigmaringen in arger finanzieller Bedrängnis war, scheinen endgültig vorbei zu sein.

Dass beim Roten Kreuz die ehrenamtlichen Helfer einen sehr großen Stellenwert haben, das machten die zahlreichen Ehrungen deutlich, bei denen es Auszeichnungen für bis zu 55 Dienstjahren gab. Derzeit verfügt der Kreisverband über 18 Bereitschaften, von denen die Bergwacht im Donautal mit 194 Aktiven die mit Abstand größte Truppe stellt.

