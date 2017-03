Kreis Sigmaringen Kreis Sigmaringen erhält 3,8 Millionen Euro aus Förderprogramm

19 Kommunen im Landkreis Sigmaringen profitieren von dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) und für 67 Einzelprojekte gibt es rund 3,8 Millionen Euro.

Auf diese Nachricht hat nicht nur Ralph Gerster, Bürgermeister von Herdwangen-Schönach gewartet – für die Neugestaltung des Dorfplatzes in Großschönach erhält seine Gemeinde 231 000 Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR). Die frohe Kunde verbreiteten die beiden Landtagsabgeordneten Klaus Burger (CDU) und Andrea Bogner-Unden (Grüne) an 19 Gemeinden im Kreis, in denen 67 Einzelprojekte gefördert werden. Einen besonderen Schwerpunkt bildet in diesen Jahr der Bereich Wohnen. „Damit fördert das Land Projekte zur Aktivierung leerstehender Gebäude, zur Schaffung zeitgemäßer Wohnverhältnisse und attraktiver Ortskerne,“ so Burger. „Damit setzen wir auch wichtige Impulse für Innenentwicklung.“ „Einer verlässlichen und zielorientierten Strukturförderung kommt bei uns im ländlichen Raum eine zentrale Bedeutung zu“, so die beiden Abgeordneten. Zudem erhalte die regionale Wirtschaft einen wichtigen Nachfrageschub, da bei Arbeiten häufig die ortsansässigen Handwerker beauftragt werden. In Baden-Württemberg erhalten insgesamt über 1050 Einzelprojekte Fördermittel von rund 62 Millionen Euro. Insgesamt wird mit der Förderung ein Investitionsvolumen von über 520 Millionen Euro angestoßen. Herdwangen-Schönach erhält insgesamt 400 500 Euro für vier Projekte und Pfullendorf 58 780 Euro für zwei Projekte. Für Wald gibt es 20 000 Euro, für Krauchenwies 74 845 Euro für zwei Projekte und einen dicken Batzen erhält Ostrach mit 300 050 Euro für sieben Projekten. Mit 700 560 Euro erhält Bad Saulgau die größte Summe, gefolgt von Hohentengen mit 677 620 Euro, verteilt auf acht Projekte. Für zwei Vorhaben erhält Scheer 107 500 Euro und Inzigkofen 50 000 Euro für ein Projekt.