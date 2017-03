Kreis Sigmaringen Kreis-CDU zeigt sich über Platzierungen erfreut

Gleich drei Kandidaten auf der Landesliste zur Bundestagswahl kommen aus dem Sigmaringer Kreisverband.

Kreis Sigmaringen – Auf der Landesvertreterversammlung der CDU in der Stadthalle in Sindelfingen ist die Landesliste für die Bundestagswahl am 24. September gewählt worden, teilt die Partei mit. Gleich drei Kandidaten kommen aus dem Sigmaringer Kreisverband: Sabine Maier (Sigmaringen, Platz 36), Simon Klaiber (Herdwangen-Schönach, Platz 41) und Katharina Burger (Hohentengen, Platz 52). Kreisvorsitzender Klaus Burger und Bezirksvorsitzender Thomas Bareiß gratulierten. „Mit einem Durchschnittsalter von 43 Jahren und einen Frauenanteil von über 55 Prozent setzt unsere Landesliste ein gutes Zeichen für die Zukunft. Unsere Kandidaten haben durch ihr positives und engagiertes Auftreten die Delegierten von sich überzeugen können und sind alle mit über 93 Prozent der Stimmen gewählt worden“, so Klaus Burger. Zur Bundestagswahl 2013 hatte die CDU 38 Direktkandidaten und fünf Kandidaten über die Liste nach Berlin schicken können.