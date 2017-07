Sigmaringen Kommentar Bertha-Benz-Schule: In die Zukunft muss investiert werden

Die beruflichen Schulen in Sigmaringen stehen vor einer wegweisenden Entscheidung: Sanierung oder Neubau? Unser SÜDKURIER-Mitarbeiter Karlheinz Fahlbusch kommentiert.

Es ist ein harter Brocken, den die Kreisräte am Montag schlucken müssen. Es werden auf jeden Fall über 60 Millionen Euro sein, die der Landkreis für eine neue Bertha-Benz-Schule aufbringen muss. Eine extrem teure Sanierung wird wohl kaum jemand befürworten. Aber man weiß bekanntlich, was in den Köpfen herumschwirrt. Sicher ist nur, dass man den Kopf nicht in den Sand stecken kann. Doch das hat der Kreistag schon in den vergangenen Jahren nicht getan. Der Auftrag für die Machbarkeitsstudie ist der Beweis. Nun geht es darum, den eingeschlagenen Weg weiter zu beschreiten. Und egal, auf welches Grundstück der dann letztendlich führt, es wird ein teurer Weg.



Sollte das Regierungspräsidium den Plänen zustimmen, so ist auch mit einem Zuschuss zu rechnen. Wobei man sich echt die Frage stellen muss, warum Kommunen und Landkreise für die Finanzierung von Schulen zuständig sind. Bildung ist ja bekanntlich eine allgemeingesellschaftliche Aufgabe. Und man hört ja ständig von Bundespolitikern, dass man in die Bildung investieren muss.

Und hat nicht unsere allseits beliebte Kanzlerin verkündet, es stünde genug Geld für Investitionen zur Verfügung, es fehle aber an entsprechenden Planungen? Da könnte sie doch locker ein paar Milliönchen in den Landkreis Sigmaringen schieben. Bei kreiseigenen Gebäuden wurde da in der vergangenen Jahre schnell geplant und vor allem hat auch das Controlling geklappt.

Und es muss die Frage erlaubt sein, was ein Schulträger macht, wenn die Gebäude marode sind und kein Geld für eine Sanierung oder einen Neubau vorhanden ist. Das sind dann die Fälle aus dem Fernsehen, wo Wasser durch die Dächer läuft und die Toiletten einem Krisengebiet ähneln. Damit es auch bei uns nicht dazu kommt, muss investiert werden. Doch die Millionen für eine neue Schule, die liegen nicht so einfach rum. Sparzwänge sollten aber nicht zu Personallbau führen. Denn das tut dann allen Bürgerrn weh.