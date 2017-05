Rulfingen Kind findet toten Säugling: Staatsanwaltschaft geht von Gewalttat aus

Zwischen Krauchenwies und Rulfingen wurde am Samstag ein totes Baby gefunden. Laut Behörden soll es sich um ein Gewaltverbrechen handeln. Zeugen, die möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Ein Kind hat am Samstag einen traurigen Fund gemacht: Bei Mäharbeiten zwischen einem Aussiedlerhof an der Krauchenwieser Straße und der Bundesstraße 311 entdeckte es gegen 14.30 Uhr einen Säugling – im Freien neben mehreren Strohballen. Mutmaßungen über den Fund zwischen Krauchenwies und Mengen-Rulfingen machten schnell die Runde in den sozialen Netzwerken. Am Montag bestätigten die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidium Konstanz den Vorfall in einer gemeinsamen Presseerklärung.Aufgrund des vorläufigen Obduktionsberichts der Rechtsmedizin hat die Staatsanwaltschaft Ravensburg inzwischen ein Ermittlungsverfahren wegen eines Tötungsdeliktes eingeleitet. Die Obduktion des verstorbenen Neugeborenen habe Anhaltspunkte ergeben, die auf eine Gewalttat schließen lassen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag in einer zweiten Presseerklärung mit. Möglicherweise wurde das Mädchen im Bereich des Fundorts geboren – "eventuell in einem Fahrzeug oder an den Strohballen". Eine am Tatort zurückgelassene, kurze Jeanshose der Marke "Miss Blind Date" in der Größe XL mit speziellen Knöpfen am Hosenbund und Blutspuren dürfte laut Mitteilung von der unbekannten Mutter stammen.Sofort sei die Rettungskette vonstattengegangen, beschrieb Kriminaloberkommissar Thomas Straub die Geschehnisse vom vergangenen Samstag. Ein hinzugerufener Notarzt habe allerdings nur noch den Tod des Säuglings feststellen können. Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungskräften auch Notfallseelsorger. Beamte des Kriminaldauerdienstes vom Polizeipräsidium Konstanz nahmen umgehend die ersten Ermittlungen auf. "Die Spurensuche vor Ort ist abgeschlossen", berichtete Kriminaloberkommissar Straub im auf Nachfrage des SÜDKURIER. Beim Kriminalkommissariat in Sigmaringen wurde im weiteren Verlauf eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Die Beamten hoffen sehr auf Hinweise aus der Bevölkerung – insbesondere zur Herkunft der kurzen Jeanshose."Es ist wichtig, dass wir Hinweise bekommen", erklärte Straub. Dabei gibt es zwei Ansätze: "Dass es irgendwo eine Frau gegeben haben muss, die schwanger war und jetzt kein Baby mehr hat", so Straub. Sollte jemand eine Frau kennen, auf die das zutrifft, wird derjenige gebeten, die Kriminalpolizei Sigmaringen zu kontaktieren. Außerdem sind Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen im Bereich des Aussiedlerhofes zwischen Krauchenwies und Rulfingen beobachtet haben, dazu aufgerufen, sich zu melden. "Es gibt zwei Zufahrten zu dem Aussiedlerhof", sagte Straub. Es bestehen also entsprechende Räume für Beobachtungen – auch durch die nahe Bundesstraße 311. Die Kriminalpolizei Sigmaringen ist für alle Personen, die Hinweise zu dem Fall, zur Besitzerin der Jeanshose, geben können, unter der Telefonnummer 07571/1040 erreichbar. Der Kriminaloberkommissar betonte im Gespräch, dass das, was jemand selbst vielleicht als unwichtig erachtet, für die Ermittlungen relevant sein könnte.