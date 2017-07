Kreis Sigmaringen Jugend wird verstärkt beteiligt

Angestoßene Prozesse im Landkreis Sigmaringen sind auf einem guten Weg, wie Kreisjugendreferent Dietmar Unterricker im Kreistag aufzeigte. Nachdem das Bundesmodell "Land(auf)Schwung" um zwei Jahre verlängert wurde, ist für die Jugendbeteiligung jetzt etwa ein Expertenrat angedacht.

Der Landaufschwung soll andauern: Nachdem inzwischen 15 Projekte im Landkreis die Jugendarbeit gefördert und dafür 1,4 Millionen Euro investiert wurden, wurde jetzt im Jugendhilfeausschuss des Kreistags besonders die Nachhaltigkeit besprochen. Die Idee für den nächsten Antrag nimmt bereits Gestalt an, denn das Bundesmodell "Land(auf)Schwung" wurde verlängert: Statt einem bürokratischen Jugendgemeinderat könnte es einen Expertenrat geben. Dietmar Unterricker, Kreisjugendreferent und Vertreter der Sigmaringer Kinder- und Jugendagentur „ju-max“, gab im Vorfeld einen Zwischenbericht zu 14er-Räten, Jugendkulturförderung und der Jugendbeteiligung im Landkreis. Er sagte: "Jugendbeteiligung beginnt in den Köpfen der Erwachsenen und wir müssen das zulassen."

Dass Gemeinden ihre Jugendlichen beteiligen, ist seit Dezember 2015 zur Pflicht geworden. Der 14er-Rat in einigen Gemeinden ist eine Form, die im Zuge des Projekts "Land(auf)Schwung" gefördert wird. Seit März 2016 wurden 14er-Räte in sieben Gemeinden eingerichtet: Sigmaringendorf, Neufra, Scheer, Illmensee, Inzigkofen, Schwenningen und Hettingen. Insgesamt beteiligen sich 131 Jugendliche. Zehn Themen wurden bereits umgesetzt, darunter Anliegen wie ein optimierter Busfahrplan. Dabei sind auch drei Projekte gescheitert, darunter ein Trinkwasserbrunnen in Sigmaringen. Doch allein durch die intensive Beschäftigung damit habe die Gruppe eine wichtige Erfahrung gewonnen. "Und es hat uns immer wieder überrascht, was für Themen da kommen", sagte Unterricker, die Jugendlichen würden dabei auch an die gesamte Gemeinde denken.

Die meisten Mitglieder in den 14er-Räten sind 14 Jahre alt. Gerade das Alter sorgte im Kreistag für Fragen: Sigmaringendorfs Bürgermeister Alois Henne wünschte sich etwa eine breitere Aufstellung und Sigmaringens Bürgermeister Thomas Schärer fragte, ob das Alter vorgegeben sei. Laut Unterricker ist das nicht der Fall, das Alter aber sinnvoll. "Da haben sie noch Zeit", aber auch 15- und 16-Jährige würden sich engagieren. Weiteres Thema war die Nachhaltigkeit, die Unterricker an Illmensee, Inzigkofen und Scheer verdeutlichte: Die 25-Prozent-Stelle pro Gemeinde sei auf 15 Prozent reduziert worden, die Kosten tragen die Gemeinden inzwischen selbst. "Es kostet nach der Anfangsphase Geld", stellte Sozialdezernent Frank Veser klar. Eine Förderung von offener Jugendarbeit sei aber seitens Landkreis möglich.

Mit dem vorläufigen Projektende zum Ende des Jahres und für den nächsten Förderzeitraum soll das Konzept weiterentwickelt werden: Unterricker stellt sich eine Art Jugendgemeinderat ohne seine bürokratischen Hürden vor. Er hat das Expertenrat genannt, dabei sollen etwa beim Jugendhearing einige Experten gewählt werden und dann beratend dem Gemeinderat zur Verfügung stehen. Ein Jugendhearing finde als Veranstaltung zur Jugendbeteiligung meist mindestens einmal pro Jahr statt. Unterrickers Konzept setzt auf mehrere Säulen: 14er-Rat, Jugendhearing und bei Bedarf Umfragen, die auch online erfolgen können. Darauf fuße dann ein Jugend-Expertenrat. Das sei aber nur ein Vorschlag, betonte der Kreisjugendreferent, nachdem einige Kreisräte etwa nach einem Mitentscheidungsrecht fragten. Das ist laut Landrätin Bürkle nicht möglich, da der Expertenrat kommunalrechtlich nicht verankert wäre.

Eine Handreichung wird laut Landrätin Stefanie Bürkle noch einmal präzisiert und dann erneut vorgestellt. Die Moderation und Begleitung von Jugendbeteiligung könne in jedem Fall nicht ehrenamtlich erfolgen, sagte Unterricker: "Das kann man von keinem Ehrenamtlichen erwarten." Die professionellen Kräfte würden auch ständig weitergebildet, im Oktober ist etwa mit der Landeszentrale für politische Bildung eine Fachtagung zur Jugendbeteiligung geplant.

Land(auf)Schwung

Das Projekt "Land(auf)Schwung" vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft war auf den Zeitraum 2015 bis 2017 ausgelegt, jetzt wurde es bis Ende 2019 verlängert. Der Kreis Sigmaringen ist eine von 13 geförderten Regionen und die einzige in Baden-Württemberg. 39 Landkreise hatten sich beworben.

Alle Projekte und Details online unter www.jugendengagement.de