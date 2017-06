Kreis Sigmaringen Heinrich Güntner behält im Leitungsteam den Vorsitz

Vorstandswahlen bei der Mitgliederversammlung des Regionalentwicklungsvereins Donau-(T)Raum-Oberschwaben bestätigen die Führungscrew.

Kreis Sigmaringen – Bei der Jahresversammlung des Regionalentwicklungsvereins Donau-(T)Raum-Oberschwaben wurden nicht nur notwendige Vereinsregularien abgearbeitet. Es stand auch, so die Mitteilung des Landratsamtes, die Wahl der Vorstands auf der Tagesordnung. Die Mitglieder waren vom Leitungsteam überzeugt, sodass alle wiedergewählt wurden: Vorsitzender bleibt Heinrich Güntner, seine Stellvertreterin ist Elfriede Elser. Zum Schatzmeister wurde Werner Prager wiedergewählt sowie in den Beisitz Romy Wurm und Elisabeth Mößlang. Zum Rechnungsprüfer wurde Alfred Nuber ernannt.

Zunächst trafen sich die Mitglieder beim Federseemuseum in Bad Buchau, wo sie hinter die Kulissen blicken durften. Die Sitzung selbst hielten sie in der Bahnhofshalle in Kanzach ab. Im Jahresbericht ließ Heinrich Güntner das Geschäftsjahr 2016 Revue passieren. Geschäftsstellenleiter Emmanuel Frank gab einen Überblick über laufende Projekte, Finanzen und aktuelle Kooperationen.

Kunst und Kultur stehen im Fokus der LEADER-Aktionsgruppe. Das Kooperationsprojekt „Lernende Kulturregion Schwäbische Alb“ erläuterte die Projektleiterin Judith Bildhauer. „Da die LEADER-Aktionsgruppe Teil der Modellregion Schwäbische Alb ist, können Synergien mit dem Programm Trafo – Modelle für Kultur im Wandel genutzt werden, um nicht investive Kulturprojekte zu fördern“, sagte Bildhauer. Elektromobilität ist ein weiterer Schwerpunkt, den die Aktionsgruppe bearbeitet, hauptsächlich als Kooperationspartner. Emmanuel Frank war mit einem Elektrofahrzeug unterwegs und schilderte seine Erfahrung auf der Suche nach E-Tankstellen. Mit einem Drei-Punkte-Plan möchte die Aktionsgruppe vorangehen und E-Ladestationen fördern.

Auf der Bachritterburg präsentierte das Theater Lindenhof sodann das Archäo-Theater „Schäufeles schwäbische Welt – ein Hobbyarchäologe packt aus“. Werner Schäufele brachte dem Publikum mal witzig, poetisch oder philosophisch die Geschichten um die „Wiege der Kultur“ vor über 40 000 Jahren nahe.