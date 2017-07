Pfullendorf Heimatcheck: Treue Stammkundschaft schätzt die Regionalität

Welchen Anteil haben Wochen- und Bauernmärkte für die Verbraucher? Können Dorfläden mit Einkaufsmärkten konkurrieren? Warum kaufen Kunden vor Ort ein?

Schier hörbar war das Aufatmen in Herdwangen-Schönach, als vor fünf Jahren das Ehepaar Rokweiler-Rothengaß, das seit dem Jahr 2009 in Leibertingen-Kreenheinstetten einen Laden betreibt, sich entschloss, den Dorfladen in der Ortsmitte von Herdwangen zu übernehmen. Die in dem Gebäude ansässige Raiffeisengenossenschaft hatte sich Jahre zuvor entschieden, den Menschen eine Einkaufsmöglichkeit im Ort zu bieten, allerdings entpuppte sich das Unterfangen als kostenaufwendiger als geplant und so stand der Dorfladen vor dem Aus. Die gelernte Handelsfachwirtin Brigit Rokweiler-Rothengaß stellte sich der Herausforderung und der Dorfladen hat sich mittlerweile etabliert.

„Frische Produkte aus regionaler Erzeugung, die man mit kurzen Wegen bei uns bekommt“, nennt die 34-jährige Brigit Rokweiler-Rothengaß als die drei wichtigsten Erfolgskriterien. Dazu kommen verlässliche Öffnungszeiten, die täglich von 6.30 bis 18 Uhr dauern sowie ein motiviertes Team. Beides hat der Dorfladen zur Freude der Kunden, zu denen in der Urlaubs- und Ferienzeit auch Übernachtungsgäste und Touristen gehören, die dieses besondere Einkaufsflair schätzen. Erstaunt sind die heimischen wie auswärtigen Verbraucher über das mannigfaltige Angebot, das offeriert wird. Alles für den täglichen Bedarf steht da in den Regalen und Regionalität ist stets Trumpf. Egal ob Obst, Gemüse, Fleisch oder Wurst, hier kann man Vertrauen, dass man „was Rechtes“ bekommt. Und wer Liköre oder Schnäpsle mag, der kann die hier sogar selbst abfüllen. Brot und Wecken gibt es jeden Tag frisch und auch für den sonntäglichen Frühstückstisch kann man sich leckere Sachen holen.

„Das ist eine sehr wichtige Einrichtung für alle im Dorf, auch als Kommunikationsplatz“, freut sich Petra von Kralik, eine treue Stammkundin aus Großschönach. Sie nutzt das schöne Wetter, um einen Kaffee vor dem Laden zu genießen, denn die rührige Geschäftsinhaberin hat einige Tische mit Stühle aufgestellt, die gerne für ein Päuschen genutzt werden. Klar ist, dass viele Einwohner auch in Discountern und Supermärkten einen Großeinkauf machen, aber der Dorfladen ist für sie mehr, als nur das Geschäft, in man die vergessenen fünf Eier oder eine Flasche Mineralwasser kauft, freut sich Birgit Rokweiler-Rothengaß über gefüllte Einkaufstaschen.

Klar ist, dass ein solches Geschäft ohne enormen Zeitaufwand nicht zu betreiben ist. Das bestätigt auch Hans Lallalthin, Metzgermeister aus Herdwangen-Schönach, der im kleinen Teilort Egg eine Metzgerei betreibt. Der 53-Jährige schlachtet noch selbst und vermarktet seine Erzeugnisse in dem schmucken Ladengeschäft. Der Preisdruck, Konkurrenz durch Billiganbieter, Kapazitätsgrenzen und nicht zu vergessen, eine überbordende Bürokratie, sorgten in den vergangenen Jahrzehnten dafür, dass in der Metzgereibranche nur noch wenige Großbetriebe überlebten, die mit Verkaufsfilialen noch in den größeren Gemeinden präsent sind.

Der Markt als wichtigster Versorgungsort für Lebensmittel des täglichen Bedarfs hat an Bedeutung verloren, weiß Werner Maier aus Ravensburg, der auf dem Wochenmarkt in Pfullendorf sein Obst anbietet. Seit 1965 ist die Familie Maier als Marktbeschicker in der Stadt präsent und behauptet sich dank der Stammkundschaft, die die regional erzeugten und frischen Produkte zu schätzen weiß. Für den Rückgang von Ständen wie Kunden gebe es unterschiedliche und teils widersprüchliche Aussagen, erzählt Werner Maier. Manche kritisierte die Einrichtung der Fußgängerzone als marktschädliche Entscheidung, während andere Verbraucher exakt wegen der verkehrsberuhigten Atmosphäre auf den Markt kommen.

In das zwölfte Jahr geht hingegen der Wochen- und Bauernmarkt im Teilort Aach-Linz. „Es war nicht immer leicht“, gesteht Walter Bucher, der „Kümmerer“ des Donnerstagmarktes, denn die Besucher kommen nicht gerade in großen Scharen, aber dank dem Durchhaltevermögen können sich die Marktbeschicker auf eine treue Stammkundschaft verlassen. Stolz ist Walter Bucher, dass der Markt in Aach-Linz auf dem Rathausplatz tatsächlich ein Ort der Begegnung ist, denn ganzjährig bringen sich Vereine, Schule und Kindergarten in das Markgeschehen ein. So führt das Montessori-Bildungshaus im Herbst ein St. Martinspiel auf, an Ostern gibt es Bastelaktionen und der Nikolaus besucht die kleinen Marktbesucher schon seit vielen Jahren.

Markdorf: Kunden wollen frische Ware

Auf dem Markdorfer Wochenmarkt hat Bianca Baumhauer eingekauft. Das tut die 43-Jährige immer, wenn ihr ihre Arbeit am Donnerstagvormittag dazu die Zeit lässt. Gemüse, Obst, Fisch und Einer sind in Bianca Baumhauers Einkaufs-Rolli. "Weils hier Produkte aus der Region gibt", erklärt sie ihr Einkaufsverhalten. Hinzu komme: "Hier herrscht eine lockere, fast schon südländische Atmosphäre". Die Frische der Ware ist auch für Frederike Mayer der Grund, weshalb sie auf dem Wochenmarkt kauft, was anschließend in den Topf oder auf den Tisch kommt. Außerdem besucht sie den Markt aber auch gern, „weil man dort eigentlich immer Bekannte trifft.“ Beim Schlendern zwischen den Ständen, beim Anstehen bei den Kartoffeln oder bei den Backwaren komme so gut wie immer jemand vorbei, der etwas zu berichten weiß. Eberhard Henze hat Eier, Milch, Käse und Brot eingekauft. „Auf dem Markt ist das besonders frisch“, erklärt der 74-Jährige. Dies sei auch der Grund, weshalb er und seine Frau ganz regelmäßig den Markt besuchen. (büj)

Ravensburg: Markt seit dem Jahr 1152

Der Markt der Stadt Ravensburg wurde bereits 1152 erstmals urkundlich erwähnt, wie Marktmeister Sven Seidel erklärt. Hier ist schon am Samstagmorgen um 7.30 Uhr Hochbetrieb. „Der Samstagsmarkt mit seinen mehr als 100 Ständen und seinem großen Angebot an Produkten ist ein sehr beliebter und attraktiver Treffpunkt im Herzen der historischen Altstadt“, sagt der Ravensburger Marktmeister. „Und er ist ein Anziehungspunkt für Einheimische wie für Touristen.“ Auch in Friedrichshafens Nachbarstadt findet sich der traditionsreiche Wochenmarkt unmittelbar im Herzen der Stadt. Von Marienplatz und Rathaus aus reihen sich die Stände über den Gespinstmarkt beziehungsweise die Marktstraße bis hoch zum historischen Obertor. Zahlreiche Besucher des Marktes nutzen nach dem Einkauf noch die Zeit und machen einen Abstecher in eines der Cafés in den angrenzenden Straßenzügen der Ravensburger Altstadt. (ght/dim)

Überlingen: Eine große Auswahl an Bioprodukten

Dass es in Überlingen zwei Markttage pro Woche gibt, Mittwoch und Samstag, das ist schon ungewöhnlich. Samstags wird der Markt um einen Bauernmarkt ergänzt. Ungewöhnlich ist außerdem die große Auswahl an biologisch angebauten Waren. Woher kommt die hohe Nachfrage an Bio-Produkten? "Wir haben hier eine tolle Kundschaft, die regionale und biologische Waren einfach sehr schätzen“, sagt Pina DeSanctis, seit vielen Jahren als Händlerin eine Institution. Die hohe Nachfrage nach Bio-Produkten ermögliche es den Händlern, "bessere Preise anzubieten“, erklärt DeSanctis. Ursula Rating von Paul Walser Eigenanbau sieht auch die Waldorfschule als Grund dafür, dass Bio beliebter wird. „Die Leute entwickeln immer mehr ein Bewusstsein dafür, was sie Essen“, sagt Rating. „Die Bodenseeregion hat traditionell einfach viel mit Bio gemacht. Es liegt auch daran, dass viele kleine Höfe sich auf Bio spezialisieren, um überleben zu können“, so Klaus Wekerle, der einen Hof nach Bioland-Richtlinien bewirtschaftet. (ygr)

Aach-Linz: Leckereien auf dem Bauernmarkt

„Wir gehen jetzt ins 12. Jahr“, sagt Walter Bucher aus Aach-Linz. Er ist „Kümmerer“ auf dem Wochen- und Bauernmarkt und er ist stolz, auf den kleinen, aber feinen Markt, der jeden Donnerstag auf dem Martinsplatz von 16 bis 18.30 Uhr angeboten wird. Das Angebot ist breit gefächert, vor allem werden regionale Produkte angeboten. Einer von ihnen ist MouradMahiddine aus Bingen, der – wie viele der anderen auch – von Anfang an mit dabei ist. Wenn er seinen Wagen mit Feinkost und Käse öffnet, duftet es nach südländischem Flair. Sein Käse kommt überwiegend aus der Schweiz, dazu all die einlegten Leckereien, wie Oliven, Peperoni oder Weinblätter. Nicht zu vergessen die beiden Bäcker Unger und Matt, wobei letzterer mit seinem Wurstwagen für ein ganz eigenes Ambiente auf dem Markt sorgt. Hier trifft man sich zur „Feierabendwurst“ und dem einen oder anderen Bier. Über eine weitere Besonderheit freut sich Bucher: Vereine und die Schule bringen sich in das Marktgeschehen mit ein. (bei)