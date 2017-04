Kreis Sigmaringen Handwerk befindet sich weiter auf Wachstumskurs

Das erste Quartal übertrifft die Konjunkturprognosen, berichtet die Handwerkskammer Reutlingen. 13 600 Betriebe in den fünf Landkreisen beschäftigen 78 000 Mitarbeiter.

Kreis Sigmaringen – Erfreuliche Kunde der Handwerkskammer Reutlingen: Die Handwerkskonjunktur in der Region läuft weiter auf Hochtouren. „Das erste Quartal hat unsere zurückhaltende Prognose vom Jahresbeginn übertroffen“, kommentiert Harald Herrmann, Präsident der Handwerkskammer Reutlingen, die Ergebnisse der jüngsten Konjunkturumfrage.

Rund zwei Drittel der befragten Betriebe, die in den Landkreisen Freudenstadt, Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und Zollernalb beheimatet sind, haben die Geschäftslage als gut beurteilt. Gleichermaßen habe sich der Anteil derer, die sich unzufrieden äußerten, gegenüber dem Vorjahresquartal von 9,4 Prozent auf nunmehr 4,6 Prozent halbiert.

Wie Udo Steinort, für Kommunikation und Grundsatzfragen bei der Handwerkskammer zuständig, mitteilt, ist der für die Wintermonate übliche saisonale Auftragsrückgang ist in diesem Jahr ausgeblieben. Jedes dritte Unternehmen habe mehr Bestellungen verzeichnen können. Der durchschnittliche Auftragsbestand beträgt 9,5 Wochen, knapp zwei Wochen mehr als vor einem Jahr. Im Bauhauptgewerbe sind es 13,5 Wochen, gefolgt von den Ausbaubetrieben mit 12,5 Wochen – im Vorjahr waren es 9,4 Wochen. Auch die Metall- und Elektrobetriebe konnten ein Auftragspolster aufbauen. Die Zulieferer meldeten einen Bestand von acht Wochen. Auch hier lag dieser im Vorjahr niedriger, bei 5,5 Wochen.

Fazit: Die Mehrheit der Handwerksbetriebe könne mit großer Zuversicht in das Frühjahr gehen. Jedes zweite Unternehmen würde ein Auftragsplus erwarten und 60 Prozent mit höheren Umsätzen rechnen. Drei Viertel der Betriebe rechnen mit einen guten Geschäftsverlauf, so die Handwerkskammer. Lediglich 2,6 Prozent hätten sich pessimistisch geäußert. Der Konjunkturindikator der Kammer, der Lagebeurteilungen und Erwartungen zusammenfasst, liegt demzufolge bei plus 65,7 Punkten. 2016 lag dieser bei plus 59,1 Punkten.

Die Betriebsauslastung wird nach wie vor als hoch beschrieben. So konnten rund 30 Prozent aller Betriebe ihre Kapazitäten vollständig nutzen. Bei den Zulieferbetrieben hätten 40 Prozent der Befragten mindestens die 100-Prozent-Marke erreicht, jeder achte Betrieb sei darüber hinausgegangen. Die Investitionen hätten im ersten Quartal auf dem Niveau des Vorjahres gelegen. 55 Prozent der Unternehmen wollen in nächster Zeit neue Werkzeuge und Maschinen anschaffen oder die Betriebsstätten erweitern. Jeder vierte Betrieb beabsichtigt, sein Budget zu erhöhen.

Und noch eine Zahl entwickelt sich nach Einschätzung der Kammer positiv: die der im Handwerk Beschäftigten. Sie ist zwar im ersten Quartal 2017 unverändert geblieben, doch dies würde sich ändern. Jeder achte Betrieb wolle in den kommenden Wochen zusätzliche Arbeitskräfte einstellen.

Die 13 600 Handwerksbetriebe in den fünf Landkreisen, für die die Reutlinger zuständig sind, erwirtschaften einen Umsatz von 8,9 Milliarden Euro, beschäftigen 78 000 Mitarbeiter und bilden rund 5 100 junge Menschen aus.

Handwerkskammer

Sie hat ihren Dienstsitz in Reutlingen und ist für die Landkreise Freudenstadt, Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und Zollernalb zuständig.

Eine Bildungsakademie befindet sich in Sigmaringen, in der Josefinenstraße 8/1. Dort gibt es eine Vielzahl an Bildungsangeboten, unter anderem Meister- und Officekurse sowie diverse Umschulungen. Dazu zählt auch die Weiterbildung zum Betriebswirt. Außerdem ist dort die Außenstelle der Betriebsberatung untergebracht. (jüw)