Kreis Sigmaringen Grüne bei der Bundespräsidentenwahl

Die Sigmaringer Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden von Bündnis 90/Die Grünen fühlt sich für ihre Teilnahme in Berlin geehrt.

Kreis Sigmaringen – Der Landtag von Baden-Württemberg hat in einer Sitzung die Wahlfrauen und -männer für die Bundesversammlung bestimmt. Die Bundesversammlung tritt am Sonntag, 12. Februar in Berlin zur Wahl des Bundespräsidenten zusammen. Es werden insgesamt 80 Personen in die Bundesversammlung. entsendet. Davon entfallen auf die größte Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen laut ihrer Mitteilung 26 Wahlfrauen und -männer –darunter die Abgeordnete Andrea Bogner-Unden aus Sigmaringen. „Ich freue mich und empfinde es als große Ehre an der Bundesversammlung teilnehmen zu dürfen“, sagt Andrea Bogner-Unden nach ihrer Bestimmung.

Weitere von der Grünen Landtagsfraktion ausersehene und vom Landtag gewählte Teilnehmer der Bundesversammlung sind die Fraktionsmitglieder Andreas Schwarz (Fraktionsvorsitzender), Winfried Kretschmann (Ministerpräsident), Muhterem Aras (Landtagspräsidentin), Sandra Boser, Thekla Walker, Martin Grath, Barbara Saebel, Daniel Lede Abal, Theresia Bauer (Wissenschaftsministerin), Alexander Schoch, Petra Häffner, Winfried Hermann (Verkehrsminister), Hans-Ulrich Sckerl, Andrea Schwarz und Markus Rösler. Auch die Parteispitze der baden-württembergischen Grünen wird mit den beiden Landesvorsitzenden Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand dort vertreten sein.

Die Grüne Landtagsfraktion entsendet des Weiteren acht prominente Persönlichkeiten aus Politik, Sport, Wissenschaft, Wirtschaft und Kunst zur Bundesversammlung: Antje von Dewitz, Christine Urspruch, Heide Rühle, Angelika Stahl, Franz Fehrenbach, Dieter Salomon, Stefan Hell und den Fußball-Bundestrainer Joachim Löw.