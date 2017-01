Kreis Sigmaringen "Grüne Woche" bietet Anregungen für heimische Landwirte

Der Landtagsabgeordneter Klaus Burger (CDU) besuchte die weltweit größte Verbrauchermesse für landwirtschaftliche Erzeugnisse.

Kreis Sigmaringen (siv) Mit 166 Ländern und mehr als 1600 Ausstellern ist die Grüne Woche in Berlin die größte Verbrauchermesse für landwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Plattform für Fachkongresse und Diskussionsrunden. Und deshalb war es für den heimischen Landtagsabgeordneten Klaus Burger, der auch agrarpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion ist, folgerichtig, dass er den Minister für ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, in die Hauptstadt begleitete. Mit einem Bündel neuer Ideen kehrte Burger zurück zu seiner Arbeit in den Landtag, wie er auf Anfrage des SÜDKURIER erklärte: „Mein Eindruck: die Landwirtschaft ist nicht das Problem, sondern Teil der Lösung." Gefallen haben ihm, wie landwirtschaftliche Erzeugnisse vermarktet oder alte Produkte pfiffig präsentiert wurden, beispielsweise in ungewohnten Geschmacksrichtungen. "Magerbutter mit Fischeiern, vegetarischer Brotaufstrich aus Alblinsen und Gewürzen oder Quitten in ungewohnten Geschmackskombinationen", nennt er als Beispiele. Auch von Maultaschen mit Hühnerfleischfüllung und von Brotsorten, die er nie zuvor gerochen und gegessen habe, schwärmt Burger. "Solche Beispiele können Landwirte oder Direktvermarkter anspornen, Neues zu wagen und auszuprobieren", hofft er auf Nachahmer in der Region. Nützlich wäre es nach Überzeugung des Parlamentarier, wenn solche Projekte auch über das Ministerium gefördert würden. Auch gute Beispiele für konventionelle Betriebe zur Förderung der Direktvermarktung entdeckte Burger bei der Grünen Woche. Verbraucher äußern ihre Wünsche an den Erzeuger bezüglich Tierhaltung, Fütterung und Züchtungserfolge und sind deshalb bereit, mehr für die Produkte zu bezahlen. Als Mitglied des Agrarausschusses sprach Klaus Burger auch mit Vertretern des Bauernverbandes, Forst- und Tourismusverbänden und Erzeugern, die ihm die jeweiligen Problemlagen schilderten. Deutlich wurde die schwierige Unternehmens- und Einkommenssituation der Landwirte in Baden-Württemberg, die im Bundesvergleich mit 25 247 Euro pro mitarbeitendem Familienmitglied den drittletzten Platz belegen.