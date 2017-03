Kreis Sigmaringen Großes Stelldichein der Musikersenioren im Kreis

Der Blasmusikverband und der Musikverein Hettingen gestalten einen gemeinsamen Nachmittag und ehren verdiente Mitglieder.

Kreis Sigmaringen – Als der Blasmusikverband Sigmaringen im Jahre 1978 endgültig seine heutige Gestalt als Verband für den Kreis Sigmaringen annahm, hat der damalige Vorsitzende August Kurz ein jährliches Treffen der Musikersenioren ins Leben gerufen. Somit wurde 2017 bereits zum 39. Mal in ununterbrochener Reihe dieses Treffen abgehalten, teilt der Verband mit. War in den Anfangsjahren das Soldatenheim in Sigmaringen der jährliche Treffpunkt, so organisieren diese engagierte Musikvereine mit dem Kreisverband gemeinsam. Mitgastgeber war zum wiederholten Male der Musikverein Hettingen Mitgastgeber. Mit einem fulminanten Programm, gewürzt mit schöner Blasmusik, Showauftritten verschiedener Tanzgruppen, dem liebenswerten “Horschtle” und natürlich dem unnachahmlichen “Stehauf und stirb-Männerchor” unter der Leitung von Michael Wessner.

Auch das Kreisverbandseniorenorchester (KVSO) Sigmaringen unter der Leitung von Helmut Barth gehört zum festen Programmteil. Das KVSO das in seinen nunmehr achtjährigen Bestehen zu einem musikalischen Aushängeschild der Seniorenarbeit für den Kreisverband Sigmaringen geworden ist, präsentierte es sich neben seinem musikalischen Auftritt auch mit einem Rückblick auf gespielte Auftritte in dieser Zeit. Ob Landesmusikfest in Metzingen und Karlsruhe, Ausflug mit Konzert nach Bodenmais im Bayerischen Wald, oder die bereits sehr häufigen Auftritte in den Mariaberger Heimen bei Gammertingen.

Posaunist Michael Schlegel geehrt

Auch in den Reihen der Seniorenmusiker sind jahrelange und verdiente Musiker tätig, die zum Teil immer noch in ihren Heimatvereinen aktiv mitspielen. Somit habe sich diese Veranstaltung geradezu angeboten, jene Musiker zu ehren. So konnte der Kreisverbands­vor­sitzende Egon Wohlhüter den darüber sichtlich überraschten Posaunisten Michael Schlegel aus Friedberg für seine 50-jährige Musikertätigkeit sowohl beim Musikverein Friedberg als auch seit 2010 beim KVSO mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 50-jährige aktive Tätigkeit ehren. Ebenso wurden weitere Musiker mit einer aktiven 50-jährigen Musikertätigkeit mit einem Weingeschenk geehrt.

Nach dem harmonischen Ausklang in der Laucherttalhalle in Hettingen bedankte sich Wohlhüter beim Musikverein Hettingen für die Organisation der Veranstaltung und lud Musikerinnen und Musiker für 2018 in den Bad Saulgauer Stadtteil nach Friedberg ein.