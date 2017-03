Kreis Sigmaringen Große Spende für Kuhstall-Gegner von Hahnennest

Die Landesgrünenchefin Sandra Detzer übergibt einen Scheck an die Bürgerinitiative und informiert sich über landwirtschaftliche Belange im Kreis.

Kreis Sigmaringen (jüw) Sandra Detzer, Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, hat im Landkreis auf Einladung der Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden eine kleine Stippvisite gemacht. So informierte sie sich im Waldpädagogikhaus „Wunderfitz“ im Grünen Zentrum in Sigmaringen-Laiz über den außerschulischen Lernort, über den die Försterin und Naturpädagogin Nina Hainzl berichtete.

Im Restaurant "Südsee 3" im Mengener Stadtteil Zielfingen diskutierte sie mit Bürgern vorwiegend über Belange der Landwirtschaft. Unterstützung leistete sie mit einem symbolischen Scheck in Höhe von 1000 Euro, der der Bürgerinitiative zugute kommt, die sich im Ostracher Ortsteil Hahnenest gegen den Bau eines Kuhstalls für 1000 Milchkühe wendet. Es gehe den Landes-Grünen dabei auch um die "Stärkung einer aktiven Zivilgesellschaft", sagte sie. Annamaria Waibel, auch bei den Umweltschützern des BUND in Pfullendorf aktiv, prangerte eine "Agrarindustrie" an, die im Land viele solcherlei Projekte verfolge und Kühe als reine Produktionsmittel sehe. Und die Anwesenden fragten sich auch, was eigentlich mit den männlichen Kälbern passiert.

Kritisch nahm Anneliese Schmeh, Ehrenvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, die aktuelle Milchpolitik der Grünen unter die Lupe. Sie sprach auch von konventionellen Bauern, die bei der Landtagswahl die Partei gewählt hätten, sich nunmehr enttäuscht fühlten. Als weiteren Dollpunkt nannte sie den ausgerechnet von Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) gefassten Kabinettsbeschluss, dass 900 000 Hektar der landwirtschaftlichen Nutzfläche für Solaranlagen freigegeben wurden. Die verbleibenden 40 Prozent würden für die Ernährung niemals genügen: "Hier kaufen sich industrielle Kapitalkräfte in die Landwirtschaft ein. Das ist hanebüchen!" Sandra Detzer sprach von einer voranzubringenden Energiewende, räumte aber auch Nutzungskonflikte bei Flächen ("Das mit den Investoren ist eine Gefahr, weil es für sie primär eine Geldanlage ist") ein. Sie bezweifelte, dass es sich dabei um hochqualitative Flächen handelt und versprach, in der Sache nachzuhaken.