Zwischen Krauenwies und Rulfingen wurde am Samstag ein totes Baby gefunden. Zeugen, die möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Telefon 0 75 71/10 40

Wie die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilen, wurde am Samstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, zwischen einem Aussiedlerhof an der Krauchenwieser Straße und der Bundesstraße 311 ein Säugling gefunden – im Freien neben mehreren Strohballen. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Babys feststellen. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes vom Polizeipräsidium Konstanz unternahmen nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei noch vor Ort die ersten Ermittlungen.Durch die Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde ein Todesfallermittlungsverfahren eingeleitet sowie eine Obduktion zur Klärung der Todesursache, Todeszeitpunkt und Alter des Säuglings beim zuständigen Amtsgericht beantragt. Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen im Bereich des Aussiedlerhofes zwischen Krauchenwies und Rulfingen beobachtet haben oder eine Frau kennen, die im Mai noch schwanger war und jetzt kein Kind vorweisen kann, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Sigmaringen,zu melden.