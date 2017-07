Sigmaringen Glänzender Schreiner-Jahrgang stellt aus

Schreinergesellen zeigen ihre hölzernen Werke in der Landesbank Kreissparkasse in Sigmaringen und freuen sich am ersten Abend auch über hervorragende Noten. Wir haben drei Gesellen gefragt, warum sie sich für das Stück und den Beruf entschieden haben.

Einen ausgesprochen guten Jahrgang von Junggesellinnen und Junggesellen des Schreinerhandwerks im Landkreis Sigmaringen konnte Stefan Braunschweig, Obermeister der Schreiner-Innung, zu seinem Abschluss beglückwünschen. Während im letzten Jahr der Notendurchschnitt der drei Besten zwischen 1,9 und 2,4 gelegen habe, erreichten die drei Besten dieses Jahrgangs traumhafte Ergebnisse von 1,3 bis 1,4. Der "Erfolg zum Anfassen", wie Braunschweig die Gesellenstücke nannte, ist bis zum 28. Juli in der Schalterhalle der Landesbank Kreissparkasse in Sigmaringen zu bestaunen. Frank Vögtle, Regionaldirektor der Landesbank Kreissparkasse freute sich über die schönen Werkstücke und über die zahlreichen Gäste, die zur Ausstellungseröffnung gekommen waren.

"Das ist mittlerweile die 25. Ausstellung der Gesellenstücke bei uns", erzählte Frank Vögtle. Sowohl die Mitarbeiter freuten sich Jahr für Jahr über die Exponate als auch die Kunden, die oft vorab nachfragten, wann denn die Ausstellung beginne. "Das sind Objekte, mit denen viele etwas anfangen können", erklärte er die große Resonanz. Die Gesellenstücke aus Holz seien keineswegs altmodisch, sondern begeisterten mit neuen Ideen.

Meilensteine auf Berufsweg

Karl Griener von der Kreishandwerkerschaft lobte die Leistungsvielfalt des Handwerks. Das Gesellenstück sei der Höhepunkt jeder Lehre und ein Meilenstein auf dem Berufsweg. "Aber es darf kein Stillstand eintreten", warb er für eine Weiterbildung. Diese sei heutzutage unerlässlich. "Bleiben Sie unserer Region treu", ermunterte er die Junggesellinnen und Junggesellen, denn der Landkreis habe Einiges zu bieten. "Die Vielfalt der Exponate ist beeindruckend", lobte Stefan Braunschweig. In den Gesellenstücken spiegle sich zu einem großen Teil das Ergebnis der Ausbildung wider. Darüber hinaus zeigten die verwendeten Materialien als auch die Formgebung die unbegrenzten Möglichkeiten des Schreinerhandwerks, führte er aus. Der Werkstoff Holz sei nach wie vor beliebt und ließe sich bestens kombinieren. "Gutes Design liegt voll im Trend", versicherte er.

Für die beste Gesamtnote überreichte er Preise an: Katja Lauterwasser von der Firma Braunschweig mit der Note 1,3, Felix Mutschler von der Firma Keller mit der Note 1,3 und Maria Luib von der Firma Kloster Siessen mit der Note 1,4. Einen Preis für die beste praktische Prüfung erhielten Markus Stehle von der Firma Hecht und Matthias Bleicher von der Firma Pius Luib. Den Wettbewerb des Landesfachverbandes "Die gute Form" gewannen Maria Luib und Felix Mutschler. Sie nahmen strahlend und unter Applaus ihre Präsente entgegen.

Holz begleitet ein Leben lang

Wie sein Kollege Matthias Bleicher hat sich auch Philipp Straub einen Barschrank für seine Gesellenprüfung ausgedacht, aber mit völlig anderem Holz und Design. Er liebe das pure Holz, das den Menschen ein Leben lang begleite. "Spanplatten halten das nicht aus, die gehen kaputt", erklärt er. Vor allem gefällt ihm die Kombination von Metall und Holz, dadurch wirke ein Möbelstück moderner und das Design werde aufgelockert. Wie alle Werkstücke zeigt auch Straubs Barschrank ein modernes Innenleben mit leicht zu öffnenden Türen, Schubfächern für das Einhängen von Gläsern sowie sanft laufende Schubladenführungen. "Ich finde das Schreinerhandwerk super", sagt er, daher wolle er sich später noch weiterbilden. Wenn er sich bei Gleichaltrigen umhöre, sei es hauptsächlich das Geld, weshalb sich viele eher für den Büro- oder Metall-Bereich entscheiden. Er selbst ist froh, einen Weg gewählt zu haben, der ihm Spaß macht. Das Geschick für Holz, das man unbedingt mitbringen solle, scheint auch in seiner Familie zu liegen: Sowohl der Opa, der Onkel als auch der Cousin sind Schreiner.

Handwerk ist nie ein Fehler

"Ich könnte nicht den ganzen Tag vor der selben Maschine sitzen", da ist sich Matthias Bleicher sicher. Und das Geschick scheint in seinen Genen zu liegen, denn auch sein Bruder ist Schreiner. "Am Holz gefällt mir das Natürliche", beschreibt er. Es biete viele Möglichkeiten für Kreatives. "Vor allem kann man sehr viel selbst machen, wenn man das Schreinerhandwerk gelernt hat." Diesbezüglich sei eine Lehre im Handwerk generell kein Fehler. Er bleibt als Geselle in seinem Ausbildungsbetrieb, weil es ihm dort gut gefalle. "Wir renovieren beispielsweise auch in Kirchen", berichtet er stolz von seiner abwechslungsreichen Tätigkeit rund ums Holz.

Auf die Idee seines Gesellenstücks kam er selbst, sein Meister gab ihm Tipps. "Das Fass habe ich von meinem Opa aus dem Schopf", erklärt er. Das Innenleben des Fasses bietet Raum für Gläser und Werkzeug wie Flaschenöffner und Korkenzieher. Ein Schubfach lässt sich herausziehen, Gläser lassen sich darin einhängen. Freunde des guten Tröpfchens können dann um das Fass stehen und es als Abstellmöglichkeit nutzen.

Alt und Neu ergeben besonderen Reiz

Nach der Schule begann Ralph Friedsmann zuerst eine Ausbildung im Metallbereich, bevor er durch ein Praktikum bei der Firma Braunschweig merkte, was ihm wirklich liegt: das Holz. Er arbeitet gerne mit diesem Material und freut sich darüber, in seiner Firma vielfältige Objekte herzustellen, von Fenstern bis zu Möbeln. Er liebt die abwechslungsreiche Arbeit, die ein Schreiner verrichten kann. "Ich habe lange überlegt, was ich als Gesellenstück machen soll", erzählt er. Dann fiel ihm ein, dass er eine Garderobe gut gebrauchen könne. "Mir gefällt die Kombination von Alt und Neu", sagt er über sein Ergebnis. Sein Gesellenstück besteht aus bis zu 50 Jahre alten Scheunenbrettern und neuem Zebrano-Holz. Die Türen der Hängeschränkchen sind ebenfalls alt. Friedsmann schliff deren Farbenschichten unregelmäßig ab, wodurch er eine fröhlich bunte, marmorierte Oberfläche erhielt. Durch modernste technische Ausstattung reicht dabei ein leichtes Antippen und schon springt die Türe geräuschlos auf und gibt den Blick auf das hölzerne Innenleben mit Regalfächern frei.