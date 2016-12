Kreis Sigmaringen Gewerkschaft fordert Lohnplus für Angestellte von McDonald's

Beschäftigte der Restaurantkette McDonald's sollen ab Januar deutlich mehr Gehalt als den Mindestlohn bekommen, fordert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten.

M wie McDonald’s – M wie Mindestlohn? Im Landkreis Sigmaringen können Beschäftigte der Restaurant-Kette noch nicht darauf hoffen, ab Januar deutlich mehr als den gesetzlichen Mindestlohn von 8,84 Euro pro Stunde zu bekommen. Der Grund: Der Bundesverband der Systemgastronomie, zu dem auch Marken wie Burger King oder Nordsee gehören, sperrt sich in der laufenden Tarifrunde weiterhin gegen ein kräftigeres Lohn-Plus. Das teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit.



Die NGG Baden-Württemberg-Süd spricht bei den bisherigen Lohn-Angeboten von einer „Rolle rückwärts“. Die Beschäftigten hätten mehr verdient als den Mindestlohn. Sollten die Arbeitgeber nicht spürbar ein verhandelbares Angebot vorlegen, werde es Protestaktionen in verschiedenen Städten geben, so die Gewerkschaft, die weiterhin Gesprächsbereitschaft signalisiert. Die NGG fordert ein Lohn-Plus von mindestens sechs Prozent. Die unterste Lohngruppe soll überproportional angehoben werden – „damit eine Neun vor dem Komma steht“, so der Landesbezirkssekretär Uwe Hildebrandt. Außerdem sollen die Ausbildungsvergütungen auf 800 Euro im ersten, 900 Euro im zweiten und 1000 Euro im dritten Lehrjahr steigen.