Kreis Sigmaringen Föderprogramm LEADER-Oberschwaben: Bewerbung für Projektanträge läuft noch wenige Tage

Beim Förderprogramm von LEADER Oberschwaben können Anträge zu Themenfeldern wie Naturschutz oder Landschaftspflege, Innovative Maßnahmen für Frauen, Kunst und Kultur, alternative Mobilitätskonzepte oder Erneuerbare Energien noch bis 9. Januar eingereicht werden.

Das Föderprogramm LEADER-Oberschwaben ruft dazu auf, die kalte Jahreszeit zu nutzen und Projektideen zu entwickeln, die jetzt umgesetzt werden könnten. Noch bis 9. Januar können nach deren Mitteilung in der Geschäftsstelle Projektanträge unter anderem zu den Themenfeldern „Naturschutz/Landschaftspflege“, „Innovative Maßnahmen für Frauen“, „Kunst und Kultur“, „Alternative Mobilitätskonzepte“ sowie „erneuerbare Energien“ eingereicht werden. Neu und erstmalig sind Projektanträge im Rahmen der „Lernenden Kulturregion Schwäbische Alb“, dem „Trafo-Programm“ der Kulturstiftung des Bundes möglich.

Erhalt der Lebensgrundlage, Förderung von Frauen im ländlichen Raum und kulturelle-künstlerische Maßnahmen seien gefragt. Weiterhin würden die Handlungsfelder „Alternative Mobilitätskonzepte“, aber auch „erneuerbare Energien“ in der LEADER-Region Oberschwabens viel Raum für Projektideen bieten. Anträge die die Handlungsfelder Innenstrukturentwicklung und/oder Tourismus bedienen, könnten ebenfalls eingereicht werden.

LEADER-Oberschwaben sei Teil der Modellregion „Trafo – Modelle für Kultur und Wandel“ der Kulturstiftung des Bundes. Es sollen Impulse und Beispiele für zukunftsfähige Kulturangebote in strukturschwachen Räumen gegeben werden. Ziel sei die nachhaltige Stärkung und Weiterentwicklung der bestehenden Kultureinrichtungen. Transformation würde dabei als eine Strategie verstanden, wie das kulturelle Leben und das kulturelle Angebot in einer ländlichen Region angepasst, gestärkt und weiter entwickelt werden können. Indem größere, bedeutende Kultureinrichtungen mit kleineren Einrichtungen in sogenannten Kulturwerkstätten kooperieren, soll ein gemeinsamer Lernprozess initiiert werden, der die überregionale Vernetzung von Kultureinrichtungen zum Ziel hat.

Es sollen Impulse und Beispiele für zukunftsfähige Kulturangebote in strukturschwachen Räumen gegeben werden. Mit diesem Aufruf haben Interessierte erstmalig die Möglichkeit gemeinsam mit einem hauptamtlichen kulturellen Träger ein Projekt im Rahmen der „Lernenden Kulturregion Schwäbische Alb“ einzureichen.

Es können Projekte eingereicht werden, die zum Regionalen Entwicklungskonzept der LEADER-Aktionsgruppe passen und den formalen Förderrichtlinien entsprechen. Anträge, die vollständig bis spätestens 9. Januar vorliegen, sollen am 15. Februar beraten und entschieden werden.

Informationen auf: www.leader-oberschwaben.de