Kreis Sigmaringen Flüchtlinge mit Obhut und Benehmen

Wie es aktuell um unbegleitete minderjährige Ausländer im Kreis Sigmaringen steht, hat Hubert Schatz als Jugend-Fachbereichsleiter des Landratsamtes dem Kreistag erläutert. Dabei macht ihm die künftig ungewisse Zuteilung ein wenig Sorgen. Außerdem scheitern einige Pflegeverhältnisse. Parallel startet die Caritas ein Pilotprojekt für mehr Verständigung.

90 unbegleitete minderjährige Ausländer (Uma) hat das Jugendamt des Landkreises Sigmaringen derzeit in Betreuung und wie Hubert Schatz, Jugend-Fachbereichsleiter des Landratsamtes, dem Kreistag erklärte, stehen sie vor neuen Herausforderungen. Denn eine neue Verteilungsregelung benachteilige die Länder und Landkreise, die bisher viele Flüchtlinge aufgenommen haben. Außerdem werde die Verteilung so relativ ungewiss, wie Schatz bemängelte. Und die Integration in Pflegefamilien klappt nicht immer: Zwei von acht Pflegeverhältnisse wurden beendet, zwei weitere wackeln derzeit. Wenn es nach der Caritas geht, führen besonders Missverständnisse zu Problemen zwischen Flüchtlingen und Einheimischen, daher sollen mehrere Module die Gewohnheiten und Regeln vermitteln.

Bei seinem letzten Sachstandsbericht vor einem Jahr habe er zwar deutlich mehr Schweißperlen auf der Stirn gehabt, doch verschwunden seien die nicht, sagt Jugend-Fachbereichsleiter Schatz eingangs. Damals war es die große Zahl von Neuzugängen, die ihn beschäftigte: Die Zahlen hätten sich alle zwei Monate verdoppelt. Heute ist es die neue Verteilungsregelung, denn Schatz fürchtet eine Art Stau mit anschließend vielen Neuankünften auf einmal: Seit Mai gelte zwar noch der bisherige Verteilungsschlüssel, bisherige Quoten und ihre Erfüllung würden aber nicht berücksichtigt. Und da Baden-Württemberg als Grenzregion derzeit geschont werde, könne man die tatsächliche Zahl von Uma's schwer absehen. "Das ist eine ungewisse Geschichte", die man im Blick behalten müsse.

Beschäftigt sind die Jugendamts-Mitarbeiter derzeit besonders mit dem Bleiberecht ihrer Schützlinge, Vormünder reisen für Anhörungen teils bis nach Düsseldorf oder Augsburg. Denn trotz einer Außenstelle des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in der Landeserstaufnahmeeinrichtung Sigmaringen werden die Termine zentral geregelt. Die LEA entspreche übrigens einem weiteren Bezirk, zwei Mitarbeiter sind laut Schatz dort im Einsatz. Mit Blick auf die Finanzen geht er davon aus, dass das Land seinen Verpflichtungen nachkomme. Im November sei noch Geld ausgestanden, was zum Jahresende aber beglichen worden sei. Auch der erkennungsdienstlichen Erfassung werde nachgekommen: Nachdem es dem Staat teils nicht gelungen sei, alle Asylbewerber zu erfassen, werde das jetzt nachgeholt.

Inzwischen gebe es einige Bescheide, auch ablehnende. Damit umzugehen, sei ebenfalls eine Herausforderung. Bei denjenigen, die bleiben dürfen, geht es dann um eine langfristige Unterkunft. Eine Form der Unterbringung sind Pflegefamilien, denen Schatz seinen Respekt ausspricht. "In der Praxis hat sich aber gezeigt, dass die Vorstellungen eines Zusammenlebens teils weit auseinander gehen", daher sind zwei von acht Pflegeverhältnissen gescheitert.

Um Grenzüberschreitungen, die laut Caritas meist Ursache für Probleme sind, zu vermeiden, bieten Melanie Müller, Landkreis-Integrationsbeauftragte, Sanja Mühlhauser und Manuela Friedrich vom Caritas-Sozialdienst für Flüchtlinge in Sigmaringen, Lucia Braß von der Caritas-Flüchtlingsarbeit Biberach-Saulgau und Claudia Lamprecht, Integrationsbeauftragte der Stadt Sigmaringen, ein neues Konzept: In mehreren Modulen werden Flüchtlingen einige Themen wie Energiesparen, Gesundheit, Grundrechte, Pflichten und auch der Umgang mit Bürokratie vermittelt. Was die Teilnehmer dabei laut Pressemitteilung verbindet, sind Kenntnisse in der englischen Sprache. Manuela Friedrich sei daher auch Übersetzerin beim Thema „Typisch Deutsch“. Dabei gehe es nicht um Begriffe wie Lederhose, Sauerkraut und Blasmusik, sondern um Umgangsformen, Tugenden und Werte.

Uma's

Uma ist eine Abkürzung für den Begriff "unbegleitete minderjährige Ausländer". Das Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge definiert diese Gruppe wie folgt: "Im deutschen Asylverfahren gelten Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren als minderjährig. Reisen diese ohne Begleitung eines für sie verantwortlichen Erwachsenen in einen Mitgliedsstaat der EU ein oder werden dort ohne Begleitung zurückgelassen, gelten sie als Unbegleitete Minderjährige." Sie werden zunächst vom Jugendamt in Obhut genommen. (isa)