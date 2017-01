Kreis Sigmaringen Ein Apotheker alarmiert den Politiker

Nach Urteil zur Arzneimittelpreisbindung sichert der Thomas Bareiß (CDU) dem Berufsstand seine Unterstützung zu.

Entsetzt war Simon Forster, der in Krauchenwies und Laiz zwei Apotheken mit 30 Mitarbeitern betreibt, über das Urteil des Europäischen Gerichtshofes zur deutschen Arzneimittelpreisbindung im Versandhandel sowie die aktuelle Diskussion um ein mögliches Verbot bei verschreibungspflichtigen Medikamenten. Er formulierte einen mehrseitigen Brief, den er der Stuttgarter Landesregierung beziehungsweise Ministerpräsident Winfried Kretschmann, den Bürgermeistern Schärer und Spieß und auch dem CDU-Bundesabgeordnete Thomas Bareiß schickte.



Bei einem Besuch überzeugte sich Bareiß nun von den Sorgen und Ängsten des Apothekers und erklärte, dass die CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe unmittelbar nach der Urteilsveröffentlichung ein Verbot des Versandhandels von rezeptpflichtigen Medikamenten forderten und zeitnah einen verfassungs- und europarechtlichen Gesetzentwurf zur Abstimmung vorlegen werde. „Durch die EuGH-Rechtsprechung sind viele Apotheken in der Fläche ernsthaft in ihrer Existenz bedroht“, betonte Bareiß bei seinem Vororttermin. Gerade bei verschreibungspflichtigen Medikamenten zeige sich, wie wichtig die apothekerliche Beratung sei, während der Versandhandel die Tür für Falscheinnahme oder Missbrauch öffne.

Im Gespräch mit dem SÜDKURIER machte Apotheker Simon Forster klar, dass man von den Apotheken nicht die Aufrecherhaltung des Notfalldienstes, die Bereitstellung von Kleinpackungen oder auch die dokumentarisch aufwändige Lagerung von Kühlware fordern könne, während der gewinnträchtige Großpackungsverkauf vom Versandhandel betrieben werde, so wie es bei den frei verkäuflichen Medikamenten schon lange der Fall sei. "Wir können doch nicht nur Lückenbüßer sein", sagt Forster, dass es doch nicht seine Aufgabe sein könne, die Kunden nur zum Kauf zu animieren: "Wir beraten die Menschen doch und wir raten auch vom Kauf von Medikamenten ab!" Ein anonymer Versandhandel biete keine Beratung an und es fehle auch der persönliche Bezug zum Kunden. Auf die Frage, ob der Trend zum Online- und Versandhandel auch den als überhöht empfundenen Arzneimittelpreisen in Deutschland geschuldet sei, antwortet Forster, dass dank Rabattierungen Medikamente in Deutschland oftmals günstiger als im Ausland sind.

"Ich wollte mir das alles von der Seele schreiben", erklärt Forster, dass seine Schreiben an die Politik keine Gemeinschaftaktion der Apotheker im Landkreis war, wobei er im Kollegenkreis viel positive Resonanz erfahren habe. Der Apotheker macht klar, dass er ein Anhänger von Wettbewerb ist, "aber es ist nicht überall sinnvoll den Kräften des Marktes freie Hand zu lassen", weist er auf mögliche gesundheitliche Folgewirkungen für die Menschen hin, wenn sie ihre Medikamente von anonymen Versandfirmen bekommen.