Kreis Sigmaringen Dirk Mrotzeck kandidiert für FDP

Die Kreisverbände aus Sigmaringen und Balingen der Freien Demokraten haben den 51-jährigen Hechinger einstimmig als Bundestagskandidaten für den Wahlkreis 295, Zollernalb-Sigamringen gekürt.

Die Kreisverbände der Freien Demokraten aus Sigmaringen und Balingen haben Dirk Mrotzeck für die Bundestagswahl im Wahlkreis 295/Zollernalb-Sigmaringen nominiert. 120 Mitglieder votierten bei einer Versammlung in Albstadt-Ebingen einstimmig für ihn. Der 51-Jährige wohnt in Hechingen und ist beruflich als Speditionskaufmann tätig.



Aktivposten ist er auch im Liberalen Mittelstand, wo ihn die Mitglieder vor einem halben Jahr in den Vorstand gewählt haben. Mrotzeck hatte sich schon vor vier Jahren für die Bundestagswahl zur Verfügung gestellt und dabei 2,4 Prozent der Erststimmem erhalten – nun gibt er sich optimistisch, beim zweiten Anlauf im September kräftig zulegen zu können. Bei der Landesvertreterversammlung zur Bundestagswahl ist der Hechinger von seiner Partei auf den Listenplatz 24 gewählt worden, FDP-Spitzenkandidat ist der Europaparlamentarier und Landesvorsitzende Michael Theurer. Die Liberalen sind von einem Wiedereinzug in den Bundestag überzeugt.