Sigmaringen Die Aufnahme der muslimischen Jugend löst Diskussionen aus

Sigmaringer Kreisjugendring nimmt die Organisation nach einem Jahr im Gaststatus auf und ist somit Dachorganisation aller Jugendverbände im Landkreis.

Sigmaringen (kf) Egal ob kirchlich, kulturell, sportlich oder musikalisch: Die Jugendarbeit im Landkreis hat viele Facetten. Die Vielfalt der Verbände und Organisationen ist unter einem Dach zusammengefasst: dem Kreisjugendring. Einmal im Jahr treffen sich die Delegierten aus den Verbänden. Diesmal standen auch Wahlen zum Vorstand auf der Tagesordnung. Veränderungen gab es keine. Für Diskussion sorgte aber die Neuaufnahme eines Mitglieds: Die Ditib-Jugend (Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion) sollte nach einem Jahr im Gaststatus nun Vollmitglied werden.

Keinen Diskussionsbedarf gab es zu den Jahresberichten der Vorsitzenden Marlene Wetzel und Bildungsreferentin Christine Brückner. Neben der Lobbyarbeit hatte sich der Kreisjugendring vor allem Fortbildungsangebote für Jugendleiter auf die Fahnen geschrieben. Zur Landtagswahl hatte man in Zusammenarbeit mit den Ministranten und der Kolpingfamilie Sigmaringen eine viel gelobte Diskussionsveranstaltung organisiert und auch in der Flüchtlingsarbeit war man aktiv. Probleme bereitet der Einsatz der "Juice-Box", einer mobilen Saftbar. "Da könnte es durchaus noch mehr Nachfragen geben", machte Brückner deutlich. Deshalb können Mitgliedsvereine die Juice-Box dieses Jahr kostenlos mieten.

Die Statuten des Kreisjugendrings sehen vor, dass ein Verein, der wiederholt nicht am Delegiertenversammlungen teilnimmt, ausgeschlossen werden kann. Für den muslimischen Kultur- und Bildungsverein in Pfullendorf musste diese Regel angewendet werden. Wer in den Kreisjugendring aufgenommen werden will, der bekommt zunächst für ein Jahr den Gaststatus. Dies traf auf die Ditib-Jugend zu. Es handelt sich dabei um eine selbstständige Organisation, die den zahlreichen Moscheen im Landkreis angegliedert ist. Deren Vertreter konnten letztendlich nicht alle Bedenken ausräumen: Mit 28 Ja-Stimmen und zehn Ablehnungen klappte es mit der Aufnahme. In Zukunft wird die Ditib-Jugend mit zwei Delegierten vertreten sein. Die nächste Delegiertenversammlung soll in den Räumen der Moschee in der Geiselhartstraße in Sigmaringen stattfinden.