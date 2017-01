Kreis Sigmaringen CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß: "Flüchtlingspläne gehen zu weit"

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß hält einen Ausblick auf 2017 und positioniert sich zu den dringlichsten aktuellen Themen.

Sie haben mit großen Einsatz etwas geschafft, was niemand für möglich gehalten hat: Die Nordtrasse wurde in den vordringlichen Bedarf aufgenommen. Ganz ehrlich: Haben Sie damit gerechnet?

Es war nicht gerade einfach. Die Nordtrasse ist ja beim letzten Verkehrswegeplan vor 15 Jahren rausgefallen. Auch die Landesregierung hatte die Maßnahme nicht priorisiert. Wir mussten starke Überzeugungsarbeit leisten, um Verkehrsminister Dobrindt und den Verkehrsausschuss von der Notwendigkeit zu überzeugen. Wir haben gute Argumente gesammelt und in vielen, vielen Gesprächen für uns geworben. Es war eine gemeinsame Kraftanstrengung und ich bin allen sehr dankbar für ihren Einsatz. Ich habe mich riesig gefreut, dass es geklappt hat, denn die Nordtrasse ist für unsere Region wichtig und wird neun Gemeinden entlasten.

Welchen Stellenwert hatten persönliche Beziehungen und Vernetzung?

Ich bin jetzt seit über elf Jahren im Bundestag, war immer ein Team-Spieler und habe auch im Bundestag Freundschaften geschlossen und ein enges Netzwerk gebildet. In diesem Fall haben mir der enge Kontakt zu Minister Dobrindt und der gute Draht zu den Kollegen aus dem Verkehrsausschuss, auch zum Beispiel in die SPD-Fraktion hinein, sehr geholfen. Ohne eine solche gute Zusammenarbeit wäre sowas nicht möglich.

Bei der Bundestagswahl 2013 erzielten Sie im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen mit 60,7 Prozent der Erststimmen das beste Ergebnis in Baden-Württemberg und das zweitbeste CDU-Erststimmenergebnis deutschlandweit. Wie sieht Ihre Prognose für die kommende Bundestagswahl aus?

Wahlprognosen sind neun Monate vor der Wahl schwierig. Objektiv betrachtet geht es Deutschland so gut wie schon lange nicht mehr. Aber wir wissen auch, dass die Menschen sich Sorgen machen. Das darf man nicht schönreden. Die Menschen in meiner Heimat kennen mich und wissen, dass ich immer offen und glaubwürdig die Themen anspreche. Manchmal bin ich deshalb auch innerhalb meiner eigenen Partei etwas unbequem. Aber letztendlich geht es mir immer um den Einsatz für die Menschen, mit Herz und Verstand. Ich hoffe, damit auch weiterhin die Menschen für die CDU und von mir überzeugen zu können.

Das Ergebnis wird vermutlich auch davon abhängig sein, inwieweit die Flüchtlingspolitik eine zentrale Rolle im Wahlkampf spielt. Was sagen Sie selbst: Schaffen wir das?

Ich will es nicht auf ein „Wir schaffen das!“ reduzieren. Die Flüchtlingswelle hat uns vor große Herausforderungen gestellt. Damit darf man die Menschen vor Ort nicht alleine lassen. Diejenigen, die Schutz brauchen, müssen Schutz bekommen, das steht außer Frage. Aber dieser Schutz darf nicht missbraucht werden – wer gegen unsere Gesetze verstößt, verwirkt sein Gastrecht und muss unser Land wieder verlassen. Wir haben bereits zahlreiche Verschärfungen des Asylrechts auf den Weg gebracht: Das Asylverfahren wurde beschleunigt, wir haben Abschiebehindernisse beseitigt, eine leichtere Ausweisung bei Straftaten und eine konsequente Rückführung von abgelehnten Asylanträgen ermöglicht.

Wir hätten sicher noch mehr machen können, aber leider bremsen andere Parteien noch.

Mit Sigmaringen und Meßstetten befinden sich zwei große Flüchtlingseinrichtungen in Ihrem Wahlkreis. Soll das auf Dauer so bleiben? Werden die Wünsche der Bevölkerung genügend berücksichtigt?

Das, was hier bei uns geleistet wurde, ist unglaublich beeindruckend! Wir dürfen aber die Menschen nicht überfordern. Die LEA in Meßstetten läuft deshalb zum Ende des Jahres aus – in Sigmaringen sieht das leider anders aus. Die bisherigen Pläne, in Sigmaringen bis zu 1250 Flüchtlinge aufzunehmen, gehen zu weit. Ich lehne das ab und habe das den Verantwortlichen in Stuttgart auch deutlich gesagt. Ich halte es für einen Skandal, dass in Tübingen eine neu gebaute Erstaufnahmestelle leer steht und Sigmaringen am Limit ist. Deshalb unterstütze ich die Stadt Sigmaringen, die sich für eine Befristung der Erstaufnahmestelle sowie eine deutliche Reduktion der bisher geplanten Plätze einsetzt.

Die CSU fordert eine Obergrenze und konsequente Kontrollen an den Grenzen. Was fordert Thomas Bareiß?

So etwas wie 2015 darf es nicht nochmals geben. Wir können nicht jedes Jahr so viele Menschen aufnehmen. Eine exakte Obergrenze ist in der Praxis schwierig. Trotzdem müssen wir alles dafür tun, damit die Zahl von maximal 200 000 Flüchtlingen nicht überschritten wird. Ich erwarte hier auch eine größere Solidarität in Europa. Außerdem brauchen wir sichere EU-Außengrenzen. Wir müssen wissen, wer sich bei uns im Land aufhält und brauchen schon an den Grenzen zentrale Aufnahmestellen. Zukünftig können wir nicht jeden nach Europa lassen.

Sie zählen in der CDU zum konservativen Flügel. Was verstehen Sie unter konservativ?

Konservativ hat für mich viel mit Erhalt von Werten, Heimat und Tradition zu tun. Auch Schutz und Sicherheit verbinde ich sehr stark mit konservativ. Der Konservative bewahrt das Beste vom Alten und ist zugleich offen für den Fortschritt. In einer Zeit, die mit vielen Unsicherheiten und Veränderungen verbunden ist, ist eine gesunde, konservative Einstellung sehr modern, finde ich.

Es wird immer wieder über unsere Werte gesprochen, die es zu verteidigen gilt. Was sind diese Werte konkret?

Unsere Werte sind eine Errungenschaft unserer, vor allem christlich geprägten, Geschichte. Die gilt es zu verteidigen. Was heißt das konkret? Zwangs- und Kinderehen, Ehrenmorde oder eine Shariajustiz, wie sie heute auch bei uns immer öfter vorkommen, verstoßen nicht nur gegen unser Rechtssystem, sie verschieben auch unsere Werte. Ein anderes Beispiel: Die Gleichberechtigung von Mann und Frau wird von vielen Muslimen nicht akzeptiert. Einige muslimische Frauen verschleiern sich in der Öffentlichkeit. Das ist für uns unangenehm, weil wir den Menschen gerne und offen ins Gesicht schauen möchten. Die Verschleierung ist für mich ein Zeichen der politischen Unterdrückung der Frau. Für mich ist deshalb das Tragen eines Kopftuchs einer Lehrerin im Schulunterricht ein Unding. Diese Beispiele ließen sich noch lange fortsetzen. Oft haben wir tatenlos zugesehen, dass sich Parallelgesellschaften entwickeln. Schlimmer noch, manche politisch Verantwortlichen meinen, dass wir anderen Werten und Rechtsverständnissen gegenüber milde sein sollten. Das finde ich brandgefährlich. Naiv-romantische Multikulti-Träumereien sollten wir schleunigst ablegen.

Sie sind ein Kenner der Türkei und haben dorthin gute Beziehungen. Wie sehen Sie die Entwicklung dort? Sollen die EU-Beitrittsgespräche weiter geführt werden?

Das was derzeit in der Türkei passiert, macht mir große Sorgen. Das Land kommt nicht zur Ruhe. Der Terrorismus hat schon so viele Opfer gefordert. Das ist einfach nur schrecklich. Eigentlich sollten wir jetzt ganz eng mit unseren türkischen Freunden zusammen stehen. Aber das Verhalten und die Reaktion von Präsident Erdogan sind für mich nicht zu tolerieren. Die zahllosen Verhaftungen in den letzten Monaten verbreiten eine Stimmung von Angst und Schrecken im ganzen Land. Die Freiheit wird in vielen Bereichen enorm eingeschränkt. Die Türkei entfernt sich damit immer mehr von Europa. Leider! Für mich machen Gespräche über einen EU Beitritt derzeit offen gestanden keinen Sinn.

Sie sind Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie des Bundestags. Halten Sie die Energiewende für machbar? Früher waren Sie Verfechter der Atomenergie. Gab es einen Sinneswandel?

Schon heute haben wir viel erreicht. Ein Drittel unseres Stroms stammt aus erneuerbaren Energien. Wir sind beim Energiesparen spitze und Vorbild für viele andere Länder. Es entstehen tolle neue Technologien. Komplett auf Kohle und Kernenergie zu verzichten bedeutet aber noch eine enorme Kraftanstrengung. Die Energiekosten müssen auch weiterhin für alle bezahlbar bleiben. Auch der Zubau an Windenergie sollte nur da, wo er sinnvoll ist, erfolgen. Das sind alles Themen, die die Menschen bewegen. Wir haben uns enorm viel vorgenommen, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Andere Länder gehen andere Wege bei der Wahl ihres Energiemixes, an uns liegt es jetzt zu beweisen, dass unser Weg richtig ist. Das ist eine spannende Aufgabe und ich bin ein Stück weit stolz, dass ich in Berlin als Energiebeauftragter daran mitarbeiten kann.

Viele Menschen fragen sich, was der Bundeswehreinsatz in Afghanistan tatsächlich gebracht hat, nachdem die Taliban dort immer mehr Einfluss haben. Nun wird das Engagement in Mali weiter ausgebaut. Haben wir aus Afghanistan nichts gelernt, oder sind die Grundlagen in Afrika anders?

Ich kann die Bedenken zu Afghanistan gut verstehen. Der Einsatz war dort aber nicht umsonst, denn das Land konnte wieder stabilisiert werden. Es wurden beispielsweise viele Schulen gebaut und die Jugend bekommt wieder eine Schulbildung, was unter den Taliban nicht möglich war. Das Leben in Afghanistan hat sich in vielen Bereichen verbessert und jetzt muss es weiter gehen. Wir geben jährlich 430 Millionen Euro Entwicklungshilfe nach Afghanistan. Das ist ein ganz wichtiger Beitrag, um Perspektiven zu schaffen und Fluchtursachen zu bekämpfen. Und das Gleiche gilt auch für Afrika. Mit dem Einsatz in Mali helfen wir, Sicherheit und Stabilität im Land wiederherzustellen. Als eines der größten und reichsten Länder dieser Erde hat Deutschland auch für den Frieden in der Welt eine große Verantwortung.

Zur Person

Thomas Bareiß, geboren in Albstadt-Ebingen und in Meßstetten aufgewachsen, ist 41 Jahre alt, verheiratet und evangelisch. Seit 2005 sitzt er im Deutschen Bundestag. Seit 2014 ist er Beauftragter für Energiepolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. (jüw)