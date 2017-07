Albstadt/Sigmaringen Bundestagspräsident Norbert Lammert plädiert für starkes Europa

Bundestagspräsident Nobert Lammert setzt sich für eine internationale Einigung der europäischen Staaten ein. In der Zollernalb-Halle sprach er über den großen Rahmen, vor dem in Berlin derzeit Politik gemacht wird.

65 Tage vor der Bundestagswahl am 24. September hat die CDU im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen die heiße Phase des Ringens um die Stimmen eröffnet, heißt es in einer Pressemitteilung. Beim Startschuss in der Zollernalb-Halle trat mit dem noch amtierenden Bundestagspräsidenten Norbert Lammert kein üblicher Wahlkampfredner vor die rund 250 Besucher. Es ging in dem 90-Minuten-Referat nicht um Steuern, Renten oder innere Sicherheit.

Der zweite Mann im Staat, der sich aus Altersgründen nicht mehr um ein Mandat im Bundestag bemüht, vermied jeden direkten Seitenhieb auf die politischen Mitbewerber. Lammert zeichnete den großen, internationalen Rahmen nach, vor dem in Berlin derzeit Politik gemacht werden muss. Der CDU-Politiker betonte mit Nachdruck die Bedeutung der europäischen Einigung vor dem Hintergrund der Globalisierung. Lammert: "Den 500 Millionen Einwohnern Europas stehen rund sieben Milliarden Menschen auf der gesamten Welt gegenüber." Damit Europa eine feste Größe bleiben kann, ist für den Bundestagspräsidenten die Einigung der europäischen Staaten notwendig.

Die Probleme ließen sich nur international lösen, stellte der Politiker laut Pressemitteilung fest. Äußerst kritisch setzte sich Lammert mit dem Brexit auseinander und bezeichnete die Austrittsentscheidung der Briten als "die größte Fehlentscheidung der jüngeren Vergangenheit". Sehr viel Respekt zollte der Christdemokrat jenen jungen Briten, die nach dem Volksentscheid für Europa demonstriert hatten. Aber: Diese Proteste nach der Abstimmung wären, so ist Lammert überzeugt, nicht notwendig geworden, wenn sich diese jungen Leute an der Abstimmung beteiligt hätten.

Großes Unverständnis formulierte der deutsche Parlamentspräsident gegenüber den Entscheidungen der türkischen Abgeordneten, die mit Zweidrittelmehrheit der Umwandlung der Türkei in eine Diktatur zugestimmt hätten. Dem Putschversuch "wild gewordener Militärs" sei der Putsch des Präsidenten gegen die eigene Bevölkerung gefolgt. Energisch wandte sich Lammert gegen einfache, aber zugleich falsche Antworten der Populisten auf komplexe Problemstellungen.