Kreis Sigmaringen Betrug in 70 Fällen: Angeklagte muss zwei Jahre ins Gefängnis

Eine 50-jährige Frau wurde vor dem Amtsgericht Sigmaringen zu einer Haftstrafe von zwei Jahren verurteilt. Die Angeklagte soll sich von einer einstmaligen Freundin 40 000 Euro geliehen und nicht zurückbezahlt haben.

Wegen Betrug in 70 Fällen hat das Amtsgericht Sigmaringen unter Vorsitz von Richterin Nadine Zieher eine 50-jährige Frau zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Die Gnade der Bewährung lehnte Richterin Zieher ab, weil sie keinerlei mildernde Umstände erkennen konnte. Mit dem Urteil zog das Amtsgericht einen Schlussstrich unter ein Verfahren mit einer zunächst schwierigen Beweislage. Die zur Last gelegten Vorwürfe wurden von der Angeklagten bis zum Ende der Verhandlung vehement bestritten. Das Gericht kam jedoch zu dem Ergebnis, dass die 50-Jährige sich bei ihrer einst besten Freundin innerhalb von zwei Jahren unter anderem unter Vorspiegelung einer Krebserkrankung und finanziellen Engpässen über 40 000 Euro geliehen hatte, ohne an eine Rückzahlung zu denken.

Als die Geldgeberin nach zwei Jahren misstrauisch geworden war und ihr Geld zurückverlangt hatte, war die enge Freundschaft zerbrochen. Bis dahin hatte die Angeklagte ihrer einstmaligen Freundin mit großer Fantasie vorgegaukelt, dass sie Häuser und Wohnungen in München, New York, auf Sylt und in Überlingen am Bodensee besitze. Daher hatte die Geldgeberin lange Zeit keine Zweifel daran, dass ihre Freundin ausgesprochen vermögend sei, was sich dann als Trugschluss erwies. Die Geldgeberin hatte sogar ein Darlehen bei ihrer Bank aufgenommen, um der guten Freundin unter die Arme greifen zu können. Ein besonderer Umstand spielte in dem Verfahren eine nicht unerhebliche Rolle. Über die insgesamt 80 Geldübergaben gibt es weder Quittungen noch einen Darlehensvertrag. Auf Antrag der Verteidigung war der Ehemann der Angeklagten im Zeugenstand. Er bestätigte zwar die Freundschaft der beiden Frauen, aber von Geldübergaben war ihm nichts bekannt.

Dem Gericht lag eine Aufstellung aller Geldübergaben mit dem jeweiligen Datum vor. Die Angeklagte, die bestritt, jemals Geld bekommen zu haben, untermauerte ihre Aussagen mit Urlaubsfotos aus Holland, die sie in ihrem Handy mit Datum abgespeichert hat. Damit versuchte sie, die Behauptung zu wiederlegen, dass es an einem Teil der angegebenen Termine Geldübergaben gegeben habe, weil sie exakt zu dieser Zeit im Urlaub gewesen sei. Der von Richterin Zieher verlesene Auszug aus dem Bundeszentralregister machte indes deutlich, dass die Angeklagte eine alte Bekannte der Justiz ist. In der Zeit von 1999 bis 2010 war die Angeklagte zehn Mal von den Gerichten wegen Betrug, Missbrauch von Titeln, Urkundenfälschung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verurteilt worden. Einen Teil der Strafen musste sie in einer Haftanstalt verbüßen. Zur Frage nach ihren persönlichen Verhältnissen berichtete die gelernte Zahnarzthelferin, dass sie derzeit halbtags bei einem Paketdienst arbeite. Auf die Frage von Richterin Zieher, ob sie Schulden habe, erklärte die 50-Jährige: „Ja, ich habe hohe Schulden, aber ich kann überhaupt nicht sagen, wie viel. Ich weiß nicht mal, wie viele Gläubiger ich habe." Der Richterin bestätigte sie jedoch, dass sie einen Karton voller Unterlagen über ihr finanzielles Desaster besitze. Seit den 90er-Jahren habe es immer wieder Pfändungen bei ihr gegeben. Die Staatsanwältin wies in ihrem Plädoyer darauf hin, dass die Angeklagte aus einfachen Verhältnissen stamme. Sie habe bewusst Lügen aufgetischt, um damit an das Geld der Geschädigten zu kommen.

Zu ihren Gunsten spreche einfach nichts. Mit Blick auf das lange und einschlägige Vorstrafenregister beantragte die Staatsanwältin eine Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Der Verteidiger der Angeklagten sagte, im Zweifelsfall seiner Mandantin zu glauben: „Das Problem ist, dass meine Mandantin mit einer Vergangenheit im Gepäck gekommen ist." Die Gefahr sei: „Einmal Straftäter immer Straftäter." Mit aller Deutlichkeit stellte er fest: „Wir haben keine Konto-Auszüge und keine Zeugen und ich muss mich auch an Fakten halten." Da der Tatbestand einer Vermögensverfügung nicht erfüllt sei, beantragte er, seine Mandantin freizusprechen. Nach einer einstündigen Beratung verurteilte Richterin Zieher die Angeklagte zu zwei Jahren Gefängnis. Die Angeklagte hat auch die Kosten des Verfahrens zu tragen. In ihrer Urteilsbegründung zeigte Zieher auf, wie weit die Täuschungen der Angeklagten gegangen seien. Die Angeklagte habe nie Krebs gehabt, aber die Geschädigte sei davon ausgegangen. Erst als die Geschädigte Zweifel bekommen und Nachforschungen angestellt habe, sei der Schwindel geplatzt. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch das Gericht seien davon überzeugt, dass hier eine Täuschung vorliege. Man habe zwar keine unmittelbaren Zeugen und keinen Darlehensvertrag, aber ein einfacher Zeugenbeweis reiche für eine Verurteilung, wenn er sie überzeuge. Zieher gab an, die Geschädigte für glaubwürdig zu halten.

Anhand von Beispielen untermauerte sie die erfundenen Behauptungen der Angeklagten, die etwa gesagt hatte, in der Justizvollzugsanstalt Ravensburg tätig zu sein. Zieher kam zusammenfassend zu dem Ergebnis: „Ich habe nichts gefunden, was zu Ihren Gunsten spricht." In Bezug auf den „ungeordneten Berg von Schulden“ sagte sie: „Was soll ich da für eine Prognose machen?" Daher gebe es keine Bewährung mehr und auch keine mildernden Umstände.