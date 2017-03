Sigmaringen Bei der Breitbandversorgung ist der Kreis mit dabei

Ausschuss des Kreistags billigt den Eintritt des Landkreises in die Gesellschaft, der somit am Infrastrukturausbau ein Mitspracherecht hat.

Sigmaringen (jüw) Der Verwaltungs- und Sozialausschuss des Kreistags hat in seiner Sitzung den Eintritt des Landkreises Sigmaringen in die Breitbandvervorsorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen (BLS) einhellig befürwortet. Somit wäre er – bei der zu erwartenden Zustimmung im Kreistag am 3. April – mit seinem Eintritt ein weiterer Kommanditist. Mit einem Euro Kapitalanlage ist der Kreis somit formeller Mitgesellschafter und in der Versammlung und auch im Aufsichtsrat vertreten. Er könnte so mit einer Stimme den Breitbandinfrakstrukturausbau im Landkreis stärker begleiten.