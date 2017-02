Die beiden Städte Bad Saulgau und Sigmaringen halten zeitgleich ihren Informationstag der beruflichen Schulen von 9 bis 16 Uhr ab.

Parallel zum Informationstag der beruflichen Schulen findet am Freitag, 10. Februar, sowohl in der Kreisstadt Sigmaringen als auch in Bad Saulgau an den beruflichen Schulzentren ein Marktplatz für Ausbildung statt. Wie das Landratsamt informiert, wird Landrätin Stefanie Bürkle an der Ludwig-Erhard-Schule in Sigmaringen um 9 Uhr die Eröffnungsworte sprechen.



Im Anschluss daran laden die Schulleitungen der Ludwig-Erhard-Schule und der Bertha-Benz-Schule zu einem Rundgang durch beide Schulen ein. Insgesamt werden etwa 50 Aussteller erwartet, die über die verschiedensten Berufsfelder informieren. Die eher kaufmännisch orientierten Ausbildungsbetriebe stellen in der Ludwig-Erhard-Schule aus, während die gewerblichen Unternehmen in den Räumen der Bertha-Benz-Schule vertreten sind. Die Betriebe sind so breit gefächert wie die Schule selbst: Ob Nahrungshandwerk, Metall, Gartenbau, Pflege – das Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten ist vielfältig. Neben den Unternehmen sind die Handwerksinnungen vertreten und werben für ihre Ausbildungsberufe.



In der Kur- und Bäderstadt ist die Informationsbörse zur Berufswahl im Berufschulzentrum im Wuhrweg von 9 bis 16 Uhr. Mitarbeiter und Auszubildende diverser Unternehmen, Handwerksbetriebe und Dienstleister stehen auch hier Rede und Antwort.