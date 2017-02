Sigmaringen Ausbildungsbörse: Welcher Beruf passt zu mir?

Rund 4009 Schüler informieren sich allein in der Kreisstadt Sigmaringen. Der Marktplatz für Ausbildung wird an den beruflichen Schulen von Sigmaringen und Bad Saulgau abgehalten.

Sigmaringen – Welcher Beruf und welches Unternehmen passen zu mir? Eine Antwort darauf bekamen mehr als 4000 Schülerinnen und Schüler an den beruflichen Schulzentren im Rahmen des Marktplatzes für Ausbildung und parallel dazu an einem Informationstag. In der Ludwig-Erhard-Schule und der Bertha-Benz-Schule haben rund 50 Aussteller ein vielfältiges und attraktives Angebot präsentiert und über die verschiedenen Berufsfelder informiert. Dabei standen die Vertreter von Unternehmen Rede und Antwort und informierten über ihre Ausbildungs- und Studienberufe. Labore, Fachräume und Werkstätten konnten besichtigt werden. Der persönliche Austausch stand im Mittelpunkt, auch wenn sich der eine oder andere Schüler noch etwas zurückhaltend zeigte, wenn es um Fragen ging.

„Traut Euch, wir beißen nicht“, ermuntert Simon Stier, Auszubildender im zweiten Lehrjahr am Stand der Firma Kendrion aus Engelswies, die Schülerinnen und Schüler zum Gespräch auf. Er und seine Mitstreiter- und Mitstreiterinnen informieren die Schüler über Ausbildungsmöglichkeiten zum Industriemechaniker oder Mechatroniker. Berührungsängste hat auch Joachim Zühlke, technischer Oberlehrer der Kfz-Werkstatt in der Bertha-Benz-Schule festgestellt. „Man muss die Schüler schon ansprechen, damit sie Interesse zeigen“, sagt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Aber es gibt auch Schüler, die sehr wissbegierig sind und die Mitarbeiter der verschiedenen Unternehmen mit zahlreichen Fragen löchern. So zum Beispiel hat Wolfgang Brandstetter, stellvertretender Ausbilder am Stand der Firma Mahle, internationaler Zulieferer der Automobilindustrie aus Leibertingen, alle Hände voll zu tun, die Fragen der Jugendlichen zu beantworten. Seine Firma ist eine der größten Kfz- Teilezulieferer für Motoren. „Jedes zweite Auto weltweit fährt mit Mahle-Teilen“, erklärt er den Schülern voller Stolz. „Das Interesse der Schüler ist groß, aber man muss auf sie zugehen“, hat auch er die Erfahrung gemacht.

Während die Bertha-Benz-Schule eher die gewerblichen Ausbildungsplätze präsentierte, konnten sich die Schülerinnen und Schüler in der Ludwig-Erhard-Schule über kaufmännische Ausbildungsberufe informieren. So bietet die Schule den Pennälern eine weiterführende Bildung in der kaufmännischen Berufsschule, der Wirtschaftsschule, dem Berufskolleg 1 und 2 und im Wirtschaftsgymnasium an. Eine ganzheitliche Bildung und Erziehung steht dabei im Vordergrund. Da selbst für Schüler die Vielfalt der verschiedenen Angebote nicht leicht fällt, gab es zur Orientierung auch aufschlussreiche Vorträge.

Beim Informationstag der beruflichen Schulen informierten darüber hinaus die Vertreter der jeweiligen Schulen über weiterführende Schularten wie berufliche Gymnasien, Berufskollegs und Berufsfachschule. Reges Interesse herrschte beim Marktplatz für Ausbildung auch an den Ständen der verschiedenen Bankhäuser, deren Vertreter über den Beruf des Bankkaufmanns informierten, aber auch an den Ständen der AOK und der Stadtverwaltung Sigmaringen. Die Auszubildenden bei den Sigmaringer Stadtwerken, Anita Wagner und Julius Maichel, die den Beruf einer Verwaltungsfachangestellten und eines Industriekaufmann anstreben, gaben den Schülern dabei bereitwillig Auskunft über Ausbildungsmöglichkeiten.

„Sie sind die Hauptpersonen des heutigen Tages“, forderte Landrätin Stefanie Bürkle zu Beginn des Informationstages in der Ludwig-Erhard-Schule im Beisein der beiden Schulleiter, Michaela Breu von der Ludwig-Erhard-Schule und Christian Roth, von der Bertha-Benz-Schule, die Schülerinnen und Schüler auf, neugierig zu sein, wenn es darum geht, den künftigen Weg nach der Schulzeit zu gestalten. Die Auswahl könne nicht größer sein – von innovativen Handwerksbetrieben bis hin zu mittelständischen Weltmarktführern habe der Landkreis Sigmaringen Firmen unterschiedlicher Größe und Branche zu bieten, so die Landrätin. „Es liegt an euch Schüler, die Möglichkeiten zu nutzen“, wünschte die Stefanie Bürkle den Schülerinnen und Schüler interessante Erkenntnisse und gute Gespräche, bevor sie sich in Begleitung der Schulleiter und Bürgermeister Thomas Schärer auf den Rundweg begab.

Welchen Beruf peile ich nach dem Schulabschluss an oder wechsle ich auf eine weiterführende Schule? Diese Fragen beantwortete der Marktplatz für Ausbildung an den Beruflichen Schulen auch in Bad Saulgau.

Mehr als 70 Aussteller aus Handwerk, Industrie, Verwaltung, Bildung und Dienstleistung haben in der gewerblichen Willi-Burth-Schule und der kaufmännischen und sozialpflegerischen Helene-Weber-Schule ihre Angebote zur Berufsorientierung vorgestellt. Vor Ort waren sowohl Fachpersonal als auch Auszubildende. Zeitgleich informierten beide Lehranstalten in den Klassenzimmern, Fluren und Werkstätten intensiv über ihre diversen Schularten.

Ganze Schulklassen und einzelne Jugendliche mit und ohne elterliche Begleitung bevölkerten bereits vor dem offiziellen Beginn die Stände. Es fiel auf, dass gerade bei den Anbietern, die ihre Auszubildenden als Informationspersonal einsetzten, intensiver Andrang herrschte. Der Austausch mit nahezu Gleichaltrigen setzte sicher die Hemmschwelle für Fragen nach unten. Grüppchen von Jugendlichen gaben ihre bereits gesammelten Eindrücke weiter. „Da musst du hingehen, da bekommst du einen Schlüsselanhänger mit deinem Namen“, oder „da kannst du dich fotografieren lassen“. Solche und ähnliche Hinweise kursierten natürlich auch.

Ausnahmslos positiv äußerten sich im Lauf des Tages verschiedene Repräsentantinnen und Repräsentanten. Alexander Köhler von der IT-Firma "hamcos" berichtete von Interessenten mit guten Vorinformationen über den Beruf. Zahlreiche Anfragen erhielten Silke Mayer und die Auszubildenden von der Kreissparkasse. Einstellungsverfahren, Universitätsstudium, Verwendung im Sanitätsdienst und in der zivilen Bundeswehrverwaltung musste Oberleutnant Robin Dannhauer sehr oft erklären. Überwiegend weibliche Jugendliche holten sich bei Rita Füssinger und Ursula Hess Auskünfte über Altenpflege. Von qualitativ guten Gesprächen berichteten Katharina Kohl und Stefan Burth am Stand der Firma Schlösser. Dort informierte sich unter vielen Luca Beutel, dem ein kaufmännisches duales Studium in der Industrie vorschwebt, im Beisein seiner Eltern Sonja und Holger.

Begeistert von dieser Veranstaltung äußerte sich Landrätin Stefanie Bürkle beim Rundgang in Begleitung von Schulleiterin Elisabeth Croisier und ihrem Kollegen Egbert Härtl sowie Kreishandwerksmeister Siegmund Bauknecht. In Vertretung von Bürgermeisterin Doris Schröter sagte der Erste Beigeordnete Richard Striegel: „Bei dieser Börse wird den jungen Leuten eine wichtige berufliche Orientierung geboten. Die duale Ausbildung und die vielen innovativen Betriebe unserer Region bieten heute echte Karrierechancen und binden sie langfristig an die Region. Gut ausgebildete Nachwuchskräfte sichern den Erfolg unserer heimischen Unternehmen, die wiederum Ausbildungsplätze und damit Schulstandorte im ländlichen Raum garantieren.“