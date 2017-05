vor 3 Stunden SK Kreis Sigmaringen Arbeitskräfte sind im Kreis Sigmaringen weiter gefragt

Die Agentur für Arbeit in Balingen meldet in ihrem Arbeitsmarktbericht zum Monat April mit 3,3 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote seit 25 Jahren. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an Ausbildungsplätzen, die noch zu besetzen sind.