Kreis Sigmaringen Arbeitsagentur Balingen hat 2760 freie Jobs im Pool

Agentur für Arbeit meldet für den Landkreis Sigmaringen im Februar eine Arbeitslosenquote von 3,4 Prozent.

Der ohnehin zu Beginn des Jahres schon verhältnismäßig niedrige Arbeitslosenbestand hat sich in den letzten vier Wochen nochmals reduziert, informiert die Agentur für Arbeit in ihrem Monatsbericht für Februar. Auf dem Arbeitsmarkt im Zollernalbkreis und im Landkreis Sigmaringen ist von den sonst zu dieser Jahreszeit üblichen saisonalen Einflüssen kaum etwas zu spüren. Nach dem landesweit mit Abstand größten Rückgang der Arbeitslosigkeit um 4,6 Prozent waren zum Statistikstichtag noch 6200 Personen arbeitslos gemeldet. Die Nachfrage nach Arbeitskräften hat in den letzten vier Wochen wieder sehr deutlich zugenommen. „Nach dem Anstieg der Arbeitslosigkeit zu Jahresbeginn, geht sie nun schon wieder spürbar zurück“, freut sich Georg Link, Chef der Agentur für Arbeit in Balingen. In den letzten vier Wochen sank die Zahl der Arbeitslosen um 300 Personen. Noch erfreulicher fällt der Vergleich zum Vorjahr aus, als zum gleichen Zeitpunkt noch 470 mehr Arbeitslose gezählt wurden. Der Rückgang um 7,0 Prozent ist landesweit der zweitgrößte. In den vergangenen vier Wochen haben sich 1925 Männer und Frauen erstmals oder erneut arbeitslos gemeldet, 100 beziehungsweise 4,8 Prozent weniger als im Januar. Sogar um mehr als ein Drittel ging die Zahl der Arbeitslosmeldungen nach Erwerbstätigkeit zurück. Im Februar meldeten sich 700 bisher Beschäftigte arbeitslos, 350 weniger als im Januar. Arbeitslosigkeit ist für die meisten Betroffenen keine Einbahnstraße. Den Zugängen steht eine größere Zahl an Abgängen gegenüber. Im Februar konnten 2230 Menschen ihre Arbeitslosigkeit mindestens vorübergehend beenden, 810 mehr als in den vier Wochen zuvor. Allein 640 von ihnen fanden eine neue Arbeit.

Die gute Stimmung auf dem Arbeitsmarkt macht sich auch bei der Nachfrage nach Arbeitskräften bemerkbar. Betriebe und Verwaltungen suchten im Februar mehr als 1000 neue Mitarbeiter, ein Zuwachs zum Vormonat um fast 83 Prozent. Seit Jahresbeginn wurden damit schon 1560 neue Stellen gemeldet. 2760 hat die Arbeitsagentur derzeit im Pool. Die Zahl der von den Jobcentern Zollernalbkreis und Landkreis Sigmaringen betreuten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in der Grundsicherung ist in den vergangenen vier Wochen um 5,9 Prozent gesunken. In der Arbeitslosenversicherung für die bei der Arbeitsagentur gemeldeten in der Regel längstens ein Jahr Arbeitslosen ist der Arbeitslosenbestand um 3,4 Prozent gesunken. Die Arbeitslosenquote sank im gesamten Agenturbezirk um 0,2 auf 3,5 Prozent. Die Quote sank im Hauptagenturbezirk Balingen und in Hechingen auf 2,9 beziehungsweise 3,4 Prozent, in Albstadt um zwei Zehntel auf 4,4 Prozent. Für den Zollernalbkreis ergeben 172 Arbeitslose weniger eine Quote von 3,6 Prozent. Im Landkreis Sigmaringen führte der Rückgang um 125 Arbeitslose zu einer Arbeitslosenquote von 3,4 Prozent.