Kreis Sigmaringen Agentur für Arbeit meldet das beste Halbjahresergebnis seit 1991

Im Kreis Sigmaringen und dem Zollernalbkreis sind bei der Agentur für Arbeit 3180 freie Stellen gemeldet und derzeit sind noch fast 1180 Ausbildungsstellen unbesetzt.

Weniger Bewegung auf dem Arbeitsmarkt führte im Juni zu einem leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit im Zollernalbkreis und im Landkreis Sigmaringen, meldet die Agentur für Arbeit Balingen in ihrem Bericht für den Monat Juni. Obwohl die Arbeitslosigkeit damit erstmals seit Januar nicht weiter zurückging, ist die Arbeitslosenzahl zur Jahresmitte mit weniger als 5700 so niedrig wie seit 1991 nicht mehr. Im ersten Halbjahr verringerte sich die Zahl der Arbeitslosen um mehr als 830 und liegt damit um 400 beziehungsweise 6,5 Prozent unter dem Wert des Vorjahres.“ Der aktuelle Arbeitslosenbestand ergibt für die Agentur für Arbeit Balingen eine im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte gestiegene und zum Vorjahr um zwei Zehntel gesunkene Arbeitslosenquote von jetzt 3,2 Prozent. Während sich der Gesamtarbeitslosenbestand um 6,5 Prozent verringerte, bedeuten 220 Langzeitarbeitslose weniger als vor einem Jahr ein Rückgang um 11,6 Prozent.

Im Zollernalbkreis sind 3480 Personen arbeitslos, knapp 60 mehr als vor vier Wochen und 150 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt 3,3 Prozent. Im Landkreis Sigmaringen war dagegen im Vergleich zum Mai der Anstieg schwächer und der Rückgang im Vorjahresvergleich stärker. Derzeit sind 2180 Personen arbeitslos gemeldet, was einer Quote von 3,0 Prozent entspricht. Etwa jeder zwölfte Arbeitslose ist unter 25 Jahre alt. Die Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen liegt derzeit bei 2,2 Prozent, bei den unter 20-Jährigen nur bei 1,1 Prozent. Mehr als ein Drittel aller Arbeitslosen ist mindestens 50 Jahre alt. In den vergangenen vier Wochen ist die Zahl etwas gestiegen, im Vergleich zum Vorjahr aber gesunken.

Derzeit gehören 2190 Arbeitslose der Personengruppe der älteren Arbeitslosen an. Seit Jahresbeginn sind dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Balingen und der beiden Jobcenter Zollernalbkreis und Landkreis Sigmaringen bereits 5050 Arbeitsstellen gemeldet worden. Das ist ein Nachfragezuwachs von 9,2 Prozent zum Vorjahr. Der Bestand von 3180 freien Stellen liegt um 15 Prozent über dem Vorjahresniveau. Auch bei den Ausbildungsplätzen gibt es einen Zuwachs. Schon mehr als 2570 Lehrstellen haben die heimischen Betriebe dem Arbeitgeber-Service seit Beginn des Berufsberatungs-Berichtsjahres im Oktober 2016 gemeldet. Das ist ein Anstieg von 10,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Derzeit sind noch fast 1180 Ausbildungsstellen unbesetzt.