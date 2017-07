Krauchenwies-hausen am Andelsbach Zwölf tolle Tore für die Kirchenorgel

Mitreißendes Benefizspiel zum Auftakt der Sporttage endet 6:6. Hausens Sportvereinsvorsitzender Kurt Röll sammelt während des Spiels Spenden mit einem Pokal als Klingelbeutel.

Krauchenwies-Hausen am Andelsbach – "Echt guat", unter dem Motto des SV Hausen am Andelsbach stehen die Sporttage vom Mittwoch, 25. bis Sonntag 29. Mai. Der SV Hausen feiert in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag und den 25. Volkslauf. Mit einem mitreißenden und packenden Benefizfußballspiel zu Gunsten des Orgelbaufördervereins Hausen starteten die Sporttage am Mittwoch. Bürgermeister Jochen Spieß, "Hirte" Pfarrer Markus Moser und seine Schäfchen traten gegen eine nichtaktive, verstärkte Auswahl des SV Hausen aus ganz jungen und ehemaligen Spielern an. Die Pfarrkirche St. Odilia in Hausen braucht eine neue Orgel, da die jetzige Orgel nicht mehr repariert werden kann. So finden seit ein paar Jahren in Hausen wiederholt Veranstaltungen zur Anschaffung der neuen Orgel statt. Bürgermeister und Pfarrer hätten zur Idee mit dem Benefizspiel sofort begeistert ja gesagt, freute sich der Vorsitzende des SV Hausen, Kurt Röll. "Ich bin das schwarze Schaf", lachte der Bürgermeister, der im schwarzen Trikot mitten unter den weißgewandeten Schäfchen, der Mannschaft aus Pfarrer, Ministranten und Mesner Dimitri Cafaro als Trainer antrat. "Schön, dass ihr dabei seid, eine tolle Truppe", begrüßte Andreas Ostermaier, Abteilungsleiter Fußball des SV Hausen, die gegnerische Mannschaft. "Normal geht es unentschieden aus. Ich tippe 5:5 und hoffe auf viele Tore und viele Spenden für die Orgel," sagte Ostermaier. Der 13-jährige Neffe des Pfarrers, Lukas, sah es dagegen nicht so rosig und tippte 4:1 für den Gegner. Mit jeweils elf Spielern traten die beiden Teams zwei Mal 30 Minuten gegen das runde Leder.

"Wir wollen Tore sehen", feuerte Zuschauerin Beate Pascqua die Schäfchen an. Das Match begann ausgeglichen. Während Pfarrer Markus Moser sich wegen einer Fußverletzung zurückhielt und mit Schokoriegeln den Zuckerhaushalt seiner Schäfchen am Spielfeldrand konstant hielt, stand Spieß in der Startelf auf dem Platz und agierte motiviert. Nach zehn Minuten ging Hausen mit 1:0 durch Mati Duffner in Führung. Bei den Schäfchen fieberte Auswechselspieler Marcel, 9 Jahre, am Spielfeldrand seinem Einsatz entgegen. Nach einem fulminanten Alleingang und passgenauer Abgabe fiel das 2:0 für Hausen. Doch die Schäfchen kämpften, erzielten das 2:1 und kurz darauf den Ausgleich zum 2:2. Nach der Pause ging der Torreigen weiter, bis Sekunden vor dem Schlusspfiff das 6:6 fiel. "Das war ein geiles Spiel", strahlte Andreas Ostermaier. "Wir haben zwölf Tore gesehen, Wahnsinn. Es hat sich gelohnt", freute sich Jochen Spieß über den Torreigen. "Der Trainer ist mit der Leistung der Mannschaft zufrieden", meinte Trainer Dimitri Cafaro. Das Benefiz-Fußballspiel fand bereits zum dritten Mal statt. Jedes Jahr hat es mehr Leute, strahlte Kurt Röll, der mit einem Pokal als Klingelbeutel Spenden für die Orgel sammelte. "Ein schöner Auftakt für die Sporttage." fand auch Andreas Ostermaier. Das Festprogramm am Donnerstag startete mit dem Kinderturntag, Aufführungen der Turngruppen und dem 25. Volkslauf.

