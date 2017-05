Gegen die 23-jährige Mutter aus dem Kreis Konstanz, die im Verdacht steht, ihr Kind unmittelbar nach der Geburt getötet zu haben, wurde Haftbefehl erlassen.

Die 23-jährige Frau aus dem Kreis Konstanz, die im dringenden Tatverdacht steht, in den späten Abendstunden des Mittwochs vergangener Woche, 24. Mai, ihr neugeborenes Kind unmittelbar nach der Geburt in der Nähe eines Aussiedlerhofes zwischen Krauchenwies und Rulfingen getötet zu haben, ist heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter des Amtsgerichts Ravensburg vorgeführt worden. Dies teilen die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Der zuständige Haftrichter erließ gegen die Beschuldigte Haftbefehl wegen Verdachts des Mordes und setzte den Haftbefehl auch in Vollzug. Das heißt, die 23-Jährige befindet sich im Gefängnis. Im Rahmen der Haftvorführung hatte die Beschuldigte im Wesentlichen ihre Angaben wiederholt, dass sie die Schwangerschaft ihrem Umfeld verschwiegen habe und räumte die Tötung ihres neugeborenen Kindes ein. Die Ermittlungen zu den weiteren Hintergründen und den genauen Tatumständen werden weitergeführt.