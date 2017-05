Krauchenwies Unfallflucht: Polizei sucht einen grünen Geländewagen

Ein grüner Geländewagen hat in Bittelschieß ein geparktes Auto beschädigt und der Fahrer beging dann Unfallflucht.

Mehrere hundert Euro Schaden entstand bei einem Unfall am Donnerstag gegen 15 Uhr "Im Rosewiesle" in Bittelschieß, informiert die Polizei. Der unbekannte Fahrer eines grünen Geländewagens streifte das am Fahrbahnrand geparkte Auto einer 39-Jährigen. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, insbesondere die Beifahrerin des grünen Geländewagens, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 0 75 71/10 40, zu verständigen.